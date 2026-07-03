viernes 3  de  julio 2026
EMERGENCIA

Sube a 2.645 la cifra de fallecidos en Venezuela por el doble terremoto en Venezuela

En varias zonas afectadas por los sismos siguen cayendo estructuras. Varias brigadas de rescatistas extranjeras se han marchado del país

&nbsp;Un hombre desplazado tras los dos terremotos del 24 de junio toma una siesta en una silla en un campamento improvisado en el complejo deportivo José María Vargas en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (AFP)

 Un hombre desplazado tras los dos terremotos del 24 de junio toma una siesta en una silla en un campamento improvisado en el complejo deportivo José María Vargas en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (AFP)


FEDERICO PARRA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. Los venezolanos intentan recuperar su normalidad, pero volver a la rutina no es una opción fácil en la nación andina devastada por dos potentes terremotos de 7,2 y 7,5 el 24 de junio.

Cada día el parte oficial de personas fallecidas y de heridos aumenta. Es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien asumió la infausta tarea de dar los números.

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Este viernes, 3 de julio, la cifra de muertos asciende a 2.645, mientras que la de heridos se eleva a 12.666, según los cálculos oficiales.

Sin embargo, los venezolanos no creen en estas estimaciones y mucho menos cuando se observa la denominada Zona Cero, sino también porque organismos como la ONU aproximan que el número de muertos podría rozar las 10.000 personas.

El régimen aún no publica una lista oficial de las personas fallecidas, aunque la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenado agilizar la identificación de cadáveres, la cual se está haciendo ya sea por las huellas dactilares o porque son reconocidos por sus familiares en las morgues.

Más edificaciones colapsan

Otra cifra que aumenta es la del número de edificios colapsados. Ayer, jueves se desplomó un edificio en la urbanización Menca de Leoni, en Guatire, estado Miranda (norte centro del país)

En Caracas, se derrumbó parcialmente el colegio San Judas Tadeo, en La Pastora, en la zona norte de la ciudad.

La ONU igualmente da un número total preliminar de 59.000 edificios derrumbados en el territorio nacional. Fue en el estado La Guaira donde se da la mayor cantidad de condominios que están en el piso. Cálculos extraoficiales dan cuenta de entre 300 y 400 totalmente colapsados.

Así, con el paso de los días, también van decayendo las labores de los socorristas, pero aumenta la desesperanza de los familiares de las víctimas sepultadas bajo toneladas de escombros.

Este jueves, se tenía la esperanza de encontrar con vida a Fabio, un niño de nueve años, pero este viernes el ánimo fue cayendo.

Los espacios destruidos quedan solos sin socorristas extranjeros. Ya varias delegaciones se marcharon, entre ellas las de Suiza y España.

El estado La Guaira y la ciudad de Caracas exhiben un panorama triste y desolado con sus calles, aceras, escuelas y parques convertidos en refugio para los miles de damnificados de esta tragedia.

La zona más devastada, la costa guaireña, fue militarizada y se observan largas filas de personas para conseguir alimentos y productos de higiene personal de la ayuda humanitaria que ha llegado a Venezuela.

Familiares de las víctimas sepultadas bajo escombros aún claman por ayuda y se niegan a abandonar las áreas de colapso. Mantienen la esperanza de encontrar a sus parientes con vida pasados ya los nueve días de los sismos gemelos.

FUENTE: Con información de EFE

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