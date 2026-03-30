Petrolero ruso espera en el puerto de Matanzas en Cuba para descargar, tras autorización de EEUU

El buque cisterna de petróleo y productos químicos Sea Horse, permanece anclado frente a la costa de Puerto Cabello, Venezuela, el 29 de marzo de 2026. El Sea Horse transportaba diésel ruso a Cuba, pero cambió de ruta hacia Venezuela a principios de semana. (AFP)

MOSCÚ. El petrolero ruso, Anatoli Kolodkin, con 100,000 toneladas de crudo (más de 700,000 barriles), en estos momentos espera por descargar en el puerto de Matanzas, Cuba , luego de su arribo a la isla este lunes, 30 de marzo.

La concreción de esta acción obedece al “relajamiento”, este domingo pasado, del bloqueo impuesto por EEUU al gobierno de la Habana y se supone que es el primer cargamento de petróleo que llega a Cuba en los últimos tres meses.

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El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, celebró este lunes la llegada de los primeros buques petroleros rusos a Cuba.

"No podemos mostrarnos indiferentes. Nos complace que este lote de derivados de petróleo haya llegado a la isla", declaró Peskov. "No podemos mostrarnos indiferentes. Nos complace que este lote de derivados de petróleo haya llegado a la isla", declaró Peskov.

Añadió: "Rusia considera que es su deber no mantenerse al margen y brindar la ayuda necesaria a los amigos cubanos. No podemos mostrarnos indiferentes ante la desesperada situación que viven hoy los cubanos".

El Anatoli Kolodkin que pertenece a la corporación Sovkomflot —sancionada por EEUU desde 2024—, partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo.

De acuerdo con los cálculos de la prensa, este cargamento debería servir para satisfacer durante varias semanas las necesidades de la isla caribeña, sumida en una grave crisis energética.

A pesar de que las autoridades estadounidenses han levantado por espacio de un mes las sanciones contra el petróleo en tránsito que hubiera partido de su puerto antes del 12 de marzo, Washington prohibía dicho suministro en el caso de Cuba, Irán y Corea del Norte.

No obstante, Trump aseguró el domingo que no tenía "ningún problema" con que Cuba reciba crudo ruso. Dijo: "¡Tienen que sobrevivir!".

"No me molesta (…) tienen un mal régimen, tienen un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", indicó el mandatario. "No me molesta (…) tienen un mal régimen, tienen un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", indicó el mandatario.

Las declaraciones de Trump se dan poco después de que se conociera, a través de una filtración al diario The New York Times, que EEUU permitirá la entrada del petrolero ruso a Cuba.

El diario Financial Times informó a mediados de marzo de que Moscú había enviado con destino a la isla caribeña un segundo petrolero, Sea Horse, con unas 27,000 toneladas de combustible.

Sin embargo, este tanquero arribó a Puerto Cabello, Venezuela, el 29 de marzo.

Rusia, varios de cuyos barcos pertenecientes a la conocida como 'flota fantasma' han sido apresados en alta mar por guardacostas occidentales, envió por última vez petróleo a la isla en febrero de 2025, cuando suministró al régimen castrista 100,000 toneladas de crudo.

Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba, a la que el Kremlin prometió ayuda humanitaria para superar la crisis.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.

El portavoz de Vladimir Putin adelantó que seguirán trabajando para ofrecer ayuda a Cuba y confirmó que se trata de una cuestión que ya plantearon en las reuniones que han manteniendo en las últimas semanas con funcionarios de Washington.

Este nuevo bloqueo de Estados Unidos, que se suma al histórico cerco económico de más de siete décadas, ha provocado una crisis energética, además del colapso de industrias y servicios básicos, que ha hecho que Naciones Unidas presentara un plan de acción para hacer frente a esta situación.

La decisión de las autoridades de Estados Unidos supone una inusual concesión sobre el endurecido bloqueo de la isla, en el marco del cual Washington ha llegado a amenazar con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE