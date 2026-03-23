lunes 23  de  marzo 2026
DECLARACIONES

EEUU considera "temporales" las alteraciones en mercado del petróleo por Irán

"Los precios aún no han subido lo suficiente como para provocar una caída significativa de la demanda", afirmó en la conferencia anual CERAWeek en Houston el secretario de Energía, Chris Wright

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Chris Wright / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró el lunes que las perturbaciones en el mercado petrolero y el aumento de precios provocados por la guerra en Oriente Medio son "temporales".

"Los precios aún no han subido lo suficiente como para provocar una caída significativa de la demanda", afirmó en la conferencia anual CERAWeek en Houston.

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Cuando le preguntaron sobre la reacción de los mercados a las interrupciones de suministro, Wright dijo que "los mercados hacen lo que hacen los mercados", y que los precios se han disparado para "enviar señales a todos los que puedan producir más: por favor, produzcan más".

Añadió que Washington ha adoptado "soluciones pragmáticas" para permitir que el petróleo sancionado que ya se encuentra en tránsito ingrese al mercado, e insistió que "estas son medidas para mitigar una situación temporal".

Wright agregó que Estados Unidos empezó a liberar petróleo de sus reservas estratégicas el viernes.

Liberación de barriles de crudo y derivados

El volumen liberado hasta ahora "debe representar aproximadamente tres millones de barriles" de los más de 415 millones de que dispone Estados Unidos, afirmó el secretario, quien aseguró que el país habrá más que repuesto sus reservas de aquí a finales de 2027.

Se esperan más de 10.000 asistentes al encuentro energético de alto nivel CERAWeek, que este año está dominado por los impactos de la guerra.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero desencadenaron la represalia de Teherán, que dejó prácticamente paralizado el transporte marítimo comercial a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Alrededor de una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado mundiales pasa por esta vía crucial en tiempos de paz.

Los precios del petróleo se desplomaron el lunes después de que el presidente Donald Trump ordenara de forma repentina posponer los ataques que había anunciado contra la infraestructura iraní, tras afirmar que Washington y Teherán estaban manteniendo conversaciones "productivas" para resolver el conflicto.

FUENTE: Con información con AFP.

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