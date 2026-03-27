Trump afirma que Irán debe reabrir el estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo para alcanzar un acuerdo

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

MIAMI — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , insistió el viernes en que es necesario que Irán abra el estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo para poder alcanzar un acuerdo de paz.

Y en una aparente confusión, el mandatario estadounidense se refirió a ese paso como "el estrecho de Trump".

Trump dijo luego que su comentario había sido un "error", pero añadió después que con él "no hay accidentes".

El mandatario reiteró sus afirmaciones de que Teherán está listo para llegar a un acuerdo pese a que su contraparte lo desmiente; sin embargo, Pakistán confirmó ser el intermediario de las negociaciones. El presidente dijo que se llevan a cabo conversaciones para negociar el fin del conflicto que ya dura un mes.

"Estamos negociando ahora, y sería fantástico si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrir" el estrecho de Ormuz, dijo Trump en un foro de inversiones FII Priority respaldado por Arabia Saudita en Miami.

"Tienen que abrir el estrecho de Trump. Quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho. Qué error tan terrible", agregó el republicano.

Dijo que los medios se abalanzarían sobre el comentario, pero luego añadió: "Conmigo no hay accidentes, no demasiados".

También habló de cómo había ordenado renombrar el golfo de México como el "golfo de Estados Unidos" poco después de regresar al poder.

Durante una reunión de gabinete el jueves, Trump dijo que era "una opción" tomar el control del petróleo de Irán, como Estados Unidos hizo de facto con Venezuela, a pesar de que la guerra en Medio Oriente sigue en curso.

Más temprano el viernes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su preocupación de que Irán busque establecer un "sistema de peaje" permanente para los buques en el estrecho, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial.

Fuerzas iraníes "diezmadas"

El presidente Trump insistió este viernes en que las fuerzas de Irán están siendo "diezmadas", en el marco de la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero, y auguró un resurgimiento de la región al margen de la influencia y el "terror" iraníes y su "chantaje nuclear".

"Este es un momento de acción audaz y de decisión histórica para hacer a Estados Unidos y a nuestros aliados más seguros y más fuertes, más prósperos y más exitosos que nunca. Eso es lo que está pasando. Esta noche estamos más cerca que nunca del surgimiento de un Oriente Próximo que por fin esté libre del terror iraní, la agresión y el chantaje nuclear", expresó el magnate neoyorquino en una comparecencia pública.

El inquilino de la Casa Blanca insistió en que este "chantaje nuclear" al que el régimen de Teherán ha sometido a la región durante casi medio siglo está llegando a su fin "bajo (su) liderazgo" y gracias a la ofensiva 'Furia Épica', llevada a cabo junto a Israel.

Irán, "el matón de Medio Oriente, pero ya no lo es"

"Estados Unidos está poniendo fin a la amenaza planteada por este régimen radical, diezmando las capacidades de Irán (...), algo que nadie ha visto jamás (...). Durante 47 años Irán ha sido conocido como el matón de Oriente Próximo, pero ya no lo es", apostilló.

Estas declaraciones llegan después de que este viernes el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, haya afirmado que Teherán facilitará y agilizará el paso de ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz, una decisión que tomó tras una petición por parte de la ONU. Dicha medida, expresó Bahreini, "refleja el compromiso constante de Irán de apoyar los esfuerzos humanitarios y garantizar que la ayuda esencial llegue a quienes la necesitan sin demora".

No obstante, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, defendía este jueves en una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, la legitimidad de su país para impedir el paso de buques que considere enemigos por el estrecho de Ormuz, enclave estratégico que concentra cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo y que se encuentra bloqueado por Teherán en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Amenaza de los hutíes

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, amenazaron con sumarse a la guerra si continúan los ataques contra Irán, si otros países se unen a la ofensiva estadounidense-israelí o si se llevan a cabo ataques desde el mar Rojo.

"Estamos preparados para una intervención militar directa", declaró el portavoz militar del grupo terrorista, Yahya Saree, en un video difundido en X.

FUENTE: Con información de AFP