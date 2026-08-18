Piden acelerar búsqueda de 19 balseros cubanos desaparecidos en el mar

MIAMI.- 19 migrantes cubanos (entre ellos siete menores de edad y dos gemelos de apenas dos años) permanecen desaparecidos en aguas del Golfo tras zarpáren el pasado 11 de agosto desde Pinar del Río con destino a Quintana Roo. La embarcación quedó a la deriva a mitad del trayecto debido a la falla de un motor y al derrame accidental de su combustible, lo que obligó a la tripulación a intentar una peligrosa navegación a vela que hoy mantiene a sus famili as en Cancún exigiendo un operativo de búsqueda inmediato ante el inminente agotamiento de sus víveres.

A pesar de que las alertas se mantienen en la Quinta Región Naval con sede en Isla Mujeres, un oficial de la institución confirmó a Martí Noticias que las embarcaciones de la zona no han detectado rastros de la lancha y que el mando naval aún no autoriza el uso de aeronaves de las Estaciones de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), una omisión ampliamente criticada por los allegados de las víctimas.

Odisea a vela y angustia familiar en Cancún

La última comunicación directa con los navegantes se registró la tarde del propio martes de partida. Yunaidy Martínez Ramírez, cubana radicada en Cancún, aguarda noticias sobre el paradero de su esposo y sus tres hijos pequeños, quienes integran la nómina de desaparecidos junto a los gemelos de dos años Leosdel y Leosniel y su madre Yusimy Garrobo Leiva, de 35 años, procedentes de Vertientes, Camagüey.

Martínez Ramírez denunció la falta de empatía y la burocracia de las autoridades navales mexicanas, señalando que durante los primeros días fue desviada de una oficina a otra sin recibir respuestas concretas. La denunciante recriminó que teniendo la infraestructura y el equipamiento necesario, las autoridades no hayan movilizado recursos aéreos para dar con el grupo antes de que la falta de agua y comida provoque una tragedia.

Rutas de alto riesgo en el trayecto caribeño

El caso de estos 19 cubanos pone de relieve los constantes peligros que marcan la migración marítima en la región, donde se han registrado sucesos disímiles en fechas recientes:

Víctimas mortales en Pinar del Río: El naufragio de una rústica embarcación zarpada desde Cayuco causó la muerte del joven Leodannis Sánchez, de 17 años, y su pareja Osmaikel, de 19, cerca de Las Martinas el pasado 8 de agosto.

Llegada a costas de Florida: Por otra parte, una decena de migrantes cubanos logró tocar tierra con éxito el 13 de agosto en Cayo Hueso, donde quedaron bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Ante el paso de los días, los familiares reiteran su llamado urgente al Gobierno mexicano para que autorice el rastreo por aire y mar antes de que el desabastecimiento en alta mar desencadene un desenlace fatal.