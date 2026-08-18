martes 18  de  agosto 2026
SUCESOS

Piden acelerar búsqueda de 19 balseros cubanos desaparecidos en el mar

La Guardia de Permanencia de la V Región Naval (RN 5) de la SEMAR, con sede en Isla Mujeres, no ha logrado ubicar la lancha que zarpó el pasado 11 de agosto

Imagen referencial

Imagen referencial

AFP/Archivo
Por Alejandro Sardi

MIAMI.- 19 migrantes cubanos (entre ellos siete menores de edad y dos gemelos de apenas dos años) permanecen desaparecidos en aguas del Golfo tras zarpáren el pasado 11 de agosto desde Pinar del Río con destino a Quintana Roo. La embarcación quedó a la deriva a mitad del trayecto debido a la falla de un motor y al derrame accidental de su combustible, lo que obligó a la tripulación a intentar una peligrosa navegación a vela que hoy mantiene a sus familias en Cancún exigiendo un operativo de búsqueda inmediato ante el inminente agotamiento de sus víveres.

A pesar de que las alertas se mantienen en la Quinta Región Naval con sede en Isla Mujeres, un oficial de la institución confirmó a Martí Noticias que las embarcaciones de la zona no han detectado rastros de la lancha y que el mando naval aún no autoriza el uso de aeronaves de las Estaciones de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), una omisión ampliamente criticada por los allegados de las víctimas.

Lee además
Imagen referencial, mujer embarazada. 
SALUD

Aumentan los embarazos en niñas y adolescentes en Cuba
Eduardo Antonio y Prince Julio Cesar se enfrentan por posición en el jurado de Miss Universe Cuba 2026.
POLÉMICA

Disputa entre Eduardo Antonio y Prince Julio César sacude Miss Universe Cuba 2026

Odisea a vela y angustia familiar en Cancún

La última comunicación directa con los navegantes se registró la tarde del propio martes de partida. Yunaidy Martínez Ramírez, cubana radicada en Cancún, aguarda noticias sobre el paradero de su esposo y sus tres hijos pequeños, quienes integran la nómina de desaparecidos junto a los gemelos de dos años Leosdel y Leosniel y su madre Yusimy Garrobo Leiva, de 35 años, procedentes de Vertientes, Camagüey.

Martínez Ramírez denunció la falta de empatía y la burocracia de las autoridades navales mexicanas, señalando que durante los primeros días fue desviada de una oficina a otra sin recibir respuestas concretas. La denunciante recriminó que teniendo la infraestructura y el equipamiento necesario, las autoridades no hayan movilizado recursos aéreos para dar con el grupo antes de que la falta de agua y comida provoque una tragedia.

Rutas de alto riesgo en el trayecto caribeño

El caso de estos 19 cubanos pone de relieve los constantes peligros que marcan la migración marítima en la región, donde se han registrado sucesos disímiles en fechas recientes:

  • Víctimas mortales en Pinar del Río: El naufragio de una rústica embarcación zarpada desde Cayuco causó la muerte del joven Leodannis Sánchez, de 17 años, y su pareja Osmaikel, de 19, cerca de Las Martinas el pasado 8 de agosto.

  • Llegada a costas de Florida: Por otra parte, una decena de migrantes cubanos logró tocar tierra con éxito el 13 de agosto en Cayo Hueso, donde quedaron bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Ante el paso de los días, los familiares reiteran su llamado urgente al Gobierno mexicano para que autorice el rastreo por aire y mar antes de que el desabastecimiento en alta mar desencadene un desenlace fatal.

Temas
Te puede interesar

Al parecer hay una Cuba en gestación, que desconocemos

Salida de diplomáticos cubanos de República Dominicana transcurre entre el silencio oficial de La Habana

Informe revela que el 94% de los cubanos vive en pobreza extrema: la isla "se apaga lentamente"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
EEUU

USCIS anuncia cambios para trámites de permiso de trabajo y estatus de no inmigrante

Biblioteca Regional de West Kendall, en el suroeste de Miami-Dade
ELECCIONES 2026

Florida define candidatos a gobernador y al Senado en primarias marcadas por nuevo mapa electoral

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.
CINE

Spider-Man se mantiene como líder de la taquilla por tercer fin de semana consecutivo

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Expira el plazo

Trump insiste en la necesidad de mantener la guerra en Irán: "No puede tener un arma nuclear"

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.
MÚSICA

Bad Bunny cierra gira mundial con dos conciertos en su Puerto Rico natal

Te puede interesar

Centro de votación en Miami Beach sin apenas electores. 
PRIMARIAS

Baja participación marca las primarias de Florida en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Biblioteca Regional de West Kendall, en el suroeste de Miami-Dade
ELECCIONES 2026

Florida define candidatos a gobernador y al Senado en primarias marcadas por nuevo mapa electoral

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.
DICTADURA

Salida de diplomáticos cubanos de República Dominicana transcurre entre el silencio oficial de La Habana

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Expira el plazo

Trump insiste en la necesidad de mantener la guerra en Irán: "No puede tener un arma nuclear"

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
EEUU

USCIS anuncia cambios para trámites de permiso de trabajo y estatus de no inmigrante