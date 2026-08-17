Aumentan los embarazos en niñas y adolescentes en Cuba

LA HABANA — El embarazo en niñas y adolescentes en Cuba registra un aumento en los últimos cinco años de acuerdo con un informe publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).

Según ese organismo, la tasa de embarazos en menores de edad se encuentra en el nivel más alto —entre 1,3 en 2021 y 1,4 por cada 100 niñas en 2025— en el grupo de las más jóvenes (de 10 a 14 años). Una situación preocupante en un país en plena crisis y con un deteriorado sistema de salud.

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Sin embargo, el comportamiento de ese indicador para el grupo de 15 a 19 años descendió en ese periodo de 48,5 a 43,2 %, refiere el informe.

Para las adolescentes más jóvenes (10-14 años), las tasas más altas por provincias se registraron en la occidental Mayabeque (2,2 %); las orientales Guantánamo (2 %); Granma y Holguín (ambas con 1,9 %); seguidas por Camagüey, en el centro-este (1,8 %); Pinar del Río, extremo este, (1,7 %); Las Tunas (este) y la central Sancti Spíritus (1,4 % cada una).

"Este es un desafío que limita el desarrollo pleno de niñas y adolescentes y que nos involucra a todos como sociedad. Cuidemos y eduquemos para construir un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo", añade el reporte.

Cifras preocupantes

El 18 % del total de los embarazos en niñas y adolescentes en Cuba corresponde a menores de 14 años, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El viceministro de Salud Pública, Reinol García Moreiro, calificó los datos de preocupantes.

Subrayó que los nacimientos gestados por madres menores de 15 años van en aumento: en 2021 fueron 381, mientras que en 2022 y 2023 fueron 397 y 419, respectivamente.

García también advirtió sobre las uniones entre adultos y menores de edad como una de las principales causas de este problema.

El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades, con cerca del 18-19 % de los nacimientos provenientes de madres entre 15 y 19 años.

FUENTE: Con información de EFE