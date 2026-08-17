Disputa entre Eduardo Antonio y Prince Julio César sacude Miss Universe Cuba 2026

Eduardo Antonio y Prince Julio Cesar se enfrentan por posición en el jurado de Miss Universe Cuba 2026.

MIAMI.- A solo tres días de la elección de Miss Universe Cuba 2026, una disputa entre Eduardo Antonio, conocido como el Divo de Placetas, y el director nacional del concurso, Prince Julio César, desvió la atención de las candidatas hacia un enfrentamiento público marcado por reclamos, señalamientos y advertencias.

El conflicto salió a la luz después de que Prince divulgara una nota de voz atribuida al cantante cubano, quien le pedía resolver su incorporación al panel evaluador de la gala prevista para este jueves 20 de agosto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay.

“Voy a estar tranquilo y confío en Dios y en ti, que el jueves tú me vas a sentar en ese jurado. Ya yo sé que no quieren que yo esté”, se escucha decir al intérprete.

Eduardo Antonio aseguró que esperaría hasta el día de la coronación para conocer la decisión definitiva, pero lanzó una advertencia ante la posibilidad de quedar fuera.

“Por ti, me voy a esperar hasta el jueves para sentarme ahí. Pero si algo pasara, me voy contra todo el mundo, porque no voy a permitir que nadie me diga dónde puedo estar y dónde no puedo estar”, expresó.

Durante el mensaje, apeló además a su trayectoria y al respaldo que, según dijo, ofreció a Prince desde el comienzo de su relación.

“Yo soy una estrella y a mí hay que respetarme. Yo te he dado mi amor, mi cariño desde la primera vez, cuando nadie confiaba en ti”, manifestó.

El interprete recordó que permaneció a su lado cuando otras personas lo señalaban de ser comunista y difundían comentarios ofensivos de contenido sexual en los que lo relacionaban con pagos atribuidos a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tales referencias fueron mencionadas por el Divo dentro de la grabación y no estuvieron acompañadas de pruebas.

Asimismo, insistió en que esperaba una solución antes de la gala y advirtió que no aceptaría sentirse utilizado ni ser víctima de lo que calificó como una posible “jugada”.

La controversia coincide con la incorporación de Alexander Otaola al jurado de Miss Universe Cuba 2026. El presentador confirmó en su programa Hola! Ota-Ola que participará en la elección y mostró ante las cámaras la invitación oficial recibida.

Su presencia añade un elemento sensible al episodio debido a la prolongada confrontación pública que mantiene con Eduardo Antonio. Ambos han intercambiado durante mucho tiempo críticas, burlas y descalificaciones en sus espacios digitales.

Entre los choques más recientes figuran comentarios de Otaola sobre la carrera, las actuaciones y la apariencia física del artista. El Divo de Placetas ha respondido con mensajes igualmente duros, en los cuales lo acusa de menospreciar a los exponentes cubanos y de mencionarlo constantemente.

Aunque la invitación cursada al conductor y el reclamo de Eduardo Antonio colocan la antigua rivalidad como telón de fondo, hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado que la selección de uno haya determinado la exclusión del otro.

Eduardo Antonio ya había ocupado un puesto en el panel durante la edición de 2024, cuando Marianela Ancheta obtuvo la corona que marcó el regreso de Cuba a Miss Universe después de 57 años de ausencia.

La difusión del audio estuvo acompañada por una extensa declaración de Prince, quien anunció que sería su único pronunciamiento sobre el asunto. En el documento negó categóricamente que vaya a producirse algún fraude y sostuvo que ambos conversaron únicamente sobre la eventual incorporación del cantante al grupo encargado de evaluar a las concursantes.

“Fue una conversación sobre una posibilidad, no una confirmación”, puntualizó. De acuerdo con su versión, le explicó que debía esperar mientras la producción terminaba de seleccionar a quienes asumirían esa responsabilidad.

El responsable de la franquicia aclaró que nunca solicitó los servicios profesionales del artista para cantar, presentarse o realizar alguna actuación durante el espectáculo. Aseguró que tampoco negociaron honorarios ni una contratación y que el intercambio se limitó a su posible presencia como evaluador.

Después de aquella conversación, agregó, comenzó a recibir numerosas llamadas y mensajes del intérprete y de su esposo. La frecuencia, insistencia y contenido de esos contactos, afirmó, lo hicieron sentirse “presionado, intimidado y acosado”.

Prince indicó que conserva registros telefónicos y otras comunicaciones vinculadas con el episodio. La nota de voz divulgada forma parte, según explicó, de la evidencia que decidió compartir para que cada persona pudiera sacar sus propias conclusiones.

“Hasta ahora escogí la prudencia. Pero prudencia no significa miedo y silencio no significa debilidad”, advirtió.

La polémica aumentó por señalamientos sobre un supuesto fraude que el organizador atribuyó a Eduardo Antonio. Según expuso, las publicaciones donde aparecieron esos cuestionamientos fueron eliminadas posteriormente.

El directivo rechazó cualquier intento de manipulación y emplazó al cantante a demostrar qué procedimiento sería alterado, cuál regla resultaría vulnerada y qué elementos respaldarían sus afirmaciones.

“Una acusación de esa gravedad requiere pruebas”, enfatizó.

A juicio de Prince, borrar los mensajes no equivale a corregir lo expresado. Por esa razón, reclamó una rectificación y una disculpa pública dirigidas a Miss Universe Cuba, su equipo y quienes pudieran haberse visto afectados.

“Nadie tiene derecho automático a una invitación o a un puesto en el jurado por ser una figura pública, tener seguidores, contactos o exposición mediática”, sostuvo.

También remarcó que las decisiones corresponden a la dirección de la competencia y deben responder a la integridad del proceso, así como al bienestar de las aspirantes. Aseguró que no permitirá que la plataforma se convierta en escenario de conflictos personales, presiones, egos o guerras mediáticas.

Además, defendió la misión de un proyecto creado, según apuntó, para promover el talento, la disciplina, la preparación y el orgullo de representar a Cuba e informó que conserva la documentación relacionada con los hechos y se reservó la posibilidad de acudir a las vías correspondientes si considera necesario proteger su nombre o la reputación de la institución.

“No necesito escándalos. Necesito hechos. A las acusaciones: pruebas. A la presión: límites. A la intimidación: firmeza. Y a las acusaciones sin sustento: rectificación”, concluyó en en el extenso comunicado.

El choque irrumpe en uno de los momentos decisivos del calendario. La competencia preliminar se celebrará este martes 18 de agosto y la gala final tendrá lugar el jueves, cuando será coronada la representante de Cuba en la próxima edición internacional de Miss Universe a realizarse en noviembre en Puerto Rico.

Hasta ahora, la organización no ha informado si Eduardo Antonio integrará finalmente el panel. Tampoco se conoce una reacción posterior del artista al pronunciamiento de Prince ni a la publicación de su mensaje privado.

DIARIO LAS AMÉRICAS estará informando sobre el desenlace del conflicto.