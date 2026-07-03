viernes 3  de  julio 2026
TERREMOTOS

Delcy Rodríguez anuncia conversaciones con EEUU y el FMI para reconstruir infraestructura en medio

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla durante una conferencia de prensa junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (izquierda), y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, el 2 de julio de 2026.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla durante una conferencia de prensa junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (izquierda), y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, el 2 de julio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la noche del jueves que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción de la infraestructura afectada en el país por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

En rueda de prensa, con medios nacionales e internacionales, Rodríguez agregó que el Gobierno interino ha estado en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, que "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación", además de "líneas de crédito" para Venezuela.

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Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.
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El anuncio fue hecho en medio de las críticas ciudadanas y de organizaciones que cuestionan el manejo de la crisis tras la emergencia y de expertos que aseguran que la precaria infraestructura del país agrava el impacto de los terremotos.

La administración interina, que asumió en enero tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU, dijo que son 12.800 las personas que perdieron sus viviendas, mientras la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) documenta 16.000 ciudadanos que deben buscar un lugar alternativo para vivir.

De acuerdo con Delcy Rodríguez, hay al menos 855 edificios afectados por los sismos, que han dejado al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPID) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La mandataria encargada estuvo acompañada por el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Recordó que creó un fondo inicial con el equivalente a 200 millones de dólares y una cuenta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para "la donación en dinero internacional" que, según dijo, será destinada a la construcción de viviendas y que tendrá "todos los mecanismos de auditoría".

Anunció la reciente llegada de un grupo "muy especializado y profesional" de Israel para la recuperación de infraestructura y de "determinación de la situación" de las construcciones que no colapsaron completamente pero que sufrieron daños.

"Nadie va a la fosa común"

Por otra parte, Delcy Rodríguez aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados.

"Yo de entrada dije: nadie va a una fosa común", declaró.

Agregó: "Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)", señaló, o por fotografía y "en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense".

El gobierno interino no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas estimó que podrían ascender a 50.000.

Críticas al gobierno

El 26 de junio, un grupo de residentes y familiares de personas atrapadas bajo los escombros de un edificio que se desplomó por los terremotos en Venezuela abuchearon a Delcy Rodríguez, según constató una periodista de la AFP.

"Fuera, fuera", gritaban a Rodríguez durante su visita en una zona acomodada de Caracas.

"Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo", le gritaron detrás de la zona acordonada del edificio que se vino abajo el miércoles.

También acusaron a Rodríguez de que "el gobierno no está haciendo nada por el pueblo".

"La miserable matriz mediática"

La interina denunció que se creó una falsa narrativa y defendió la respuesta de las fuerzas del orden y del rescate del Estado venezolano tras el doble terremoto. Rodríguez justificó que por eso se tomó la decisión de militarizar La Guaira. " No podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creados para perturbar y generar el caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate”.

Agregó: “La primera decisión ese día fue militarizar el estado de La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos... imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate... Miserables. Los laboratorios mediáticos que responden a posiciones partidistas, políticas son unos miserables”, dijo, sin nombrar específicamente a quién se refería.

Insistió en señalar que el caos obedeció a intenciones políticas. "La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue ‘bajen todos a La Guaira’, para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate... Los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices”, afirmó.

FUENTE: Con información de EFE/AFP/ El País

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