Venezuela continúa con labores de rescate y desescombro tras ocho días de los terremotos

Los rescatistas seguían con sus labores de salvamento, pese que con el paso de las horas es más difícil encontrar alguien con vida en los escombros(AFP)

LA GUAIRA — En las calles solitarias y en ruinas de La Guaira, el epicentro de la devastación del doble terremoto del miércoles, 24 de junio, en Venezuela, continúan este jueves las labores de rescate y desescombro mientras miles de personas acampan en refugios y a la intemperie, a merced de la lluvia que cayó en la tarde en Caracas y en la zona más devastada de Venezuela.

Los equipos de rescatistas internacionales seguían con las operaciones de salvamento después de que el rescate del venezolano Hernán Gil esta mañana llenara de esperanza a los afectados, a pesar de que las probabilidades de sacar a alguien más con vida disminuyen a medida que pasan las horas.

El vigilante, de 43 años de edad, fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio después de un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.

Los 3.000 rescatistas internacionales desplegados y coordinados por la ONU han conseguido salvar a 13 personas con vida en la semana de operaciones sobre el terreno tras los terremotos que han dejado al menos 2.295 fallecidos y 11.267 heridos, según el último balance oficial.

En las fachadas de las casas derruidas a lo largo del estado de La Guaira se pueden leer frases pintadas con mensajes como: “Estamos vivos”, “Familia completa” o “Estamos en Caracas”, mientras las autoridades marcaron los edificios y casas para señalar si son habitables o no.

Después de ocho días, el comerciante Joel Sojo Sánchez, 57 años de edad, se encontraba hoy en una plaza de La Guaira esperando donativos de particulares para llevar a las comunidades más alejadas del estado que sufrieron menos afectaciones, pero que también necesitan alimentos e insumos.

La destrucción de muchas de las vías hace muy complicado el acceso a algunas poblaciones.

“Necesitamos ayuda más allá de Tanaguarena, Quebrada Seca, Osma, Oritapo, Todasana. En esa comunidad en sí no afectaron, pero la gente está como desesperada pidiendo ayuda porque no hay alimentación”, indicó.

Estatua para Bukele

“Gracias a Dios, a la ayuda internacional que nos han metido la mano y a (al presidente Nayib) Bukele. A ese tenemos que hacer una estatua aquí en Venezuela cuando sea la nueva recuperación del estado de La Guaira, porque La Guaira es un desastre (..) no vimos recurso del gobierno”, dijo.

Miles de personas siguen acampando a la intemperie y otras cocinan en la calle frente a sus casas dañadas mientras sigue llegando la ayuda ciudadana, especialmente ropa, que se acumula en montones sobre el suelo.

Las agencias de la ONU han puesto en marcha tres refugios en La Guaira para miles de personas, que, según dijo una portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), permanecerán en funcionamiento en una primera fase durante un mes, pero depende de cómo transcurra la situación.

El interinato de Venezuela ha cifrado en 12.841 las personas que han perdido su vivienda y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió el lunes que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares.

Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cifró en cerca de 16.000 las personas que han debido buscar un lugar alternativo para vivir, y este martes dijo que no todas lo han conseguido y deben permanecer en las calles.

Las autoridades venezolanas no han actualizado por el momento este jueves las cifras de muertos y afectados, aunque se espera que Delcy Rodríguez comparezca ante los medios a las 19:00 hora local (23:00 GMT).

Socorristas intentar salvar al niño Fabio

Un grupo de rescatistas intenta este jueves salvar a Fabio, un niño de nueve años que lleva ocho días entre los escombros de una edificación derrumbada en el estado venezolano por el doble terremoto.

El menor se encuentra a seis metros aproximadamente de distancia de los rescatistas, procedentes de El Salvador y Argentina, bajo los escombros de un edificio de 12 pisos que colapsó en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble terremoto del pasado 24 de junio.

La operación de salvamento comenzó a las 23:00 hora local del miércoles (03:00 GMT de hoy), dijo Protección Civil, que también está en el terreno.

El padre de Fabio espera el rescate y se sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, aseguró un efectivo del Ejército, pero según un rescatista, no se descarta que haya más personas con vida junto al menor.

El grupo de rescate ha apuntalado con madera el edificio para poder llegar al niño debido al estado debilitado de la estructura, y si bien no tiene certeza del tiempo que tomará, asegura que “esto podría llevar rato”.

FUENTE: Con información de EFE