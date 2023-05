Presidenta de Perú lamenta "ignorancia" de López Obrador

López Obrador tiene una postura beligerante con la mandataria peruana, a quien no reconoce como presidenta legítima y exige la convocatoria de nuevas elecciones.

En este contexto, López Obrador anunció que ponía en "pausa" las relaciones comerciales y económicas entre ambos países. "Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas, ni comerciales", señaló.

Además, alardeó de que el Congreso de ese país lo declarase “persona non grata”. “Si no puedo ir a Perú lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu”, señaló.

El parlamento peruano le dio esa designación en la víspera por negarse a entregar el liderazgo del grupo económico Alianza del Pacífico a Lima y por sus intromisiones en la política doméstica.

La relación entre Perú y México se ha resentido. En la actualidad mantienen lazos a nivel de encargado de negocios. En febrero, Perú retiró a su embajador en México luego que López Obrador llamó “presidenta espuria” a Boluarte. En diciembre la peruana expulsó al embajador mexicano en Lima.

López Obrador calificó a Boluarte como “usurpadora” y que no es legítimamente “presidenta del Perú”.

Fallecidos en las protestas

Por otro lado, Boluarte se refirió a las investigaciones que la Fiscalía de Perú puso en marcha en el marco de un caso por posible genocidio en la respuesta de las autoridades a las protestas antigubernamentales desatadas tras la destitución y detención de Pedro Castillo y en el marco de las que murieron cerca de 60 civiles.

De hecho, el Ministerio Público citó a declarar a la propia Boluarte para el 6 de junio. "Debemos mirar con sumo respeto las investigaciones", dijo la mandataria peruana, que confirmó que acudirá a declarar ante la Fiscalía, según recogió la cadena de televisión América TV.

"No me voy a acoger al derecho de quedarme en silencio porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad con los fallecidos en esa marcha de protestas violentas es Dina Boluarte", afirmó la propia jefa de Estando peruana.

"Dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo de investigación, en esa su autonomía y funciones. Nosotros como Ejecutivo les daremos todas las facilidades, ya le hemos transferido un incremento para que puedan agilizar y trabajar en ese término de investigación", apuntó.

FUENTE: Con información de Europa Press / AP