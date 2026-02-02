lunes 2  de  febrero 2026
POLÍTICA

Presidente de Honduras anuncia que viajará a EEUU para reunirse con Trump

El encuentro entre ambos mandatarios abordará temas clave como la migración, el comercio y la relación de Tegucigalpa con China

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 26 de noviembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) hablando durante la ceremonia de indulto del pavo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de noviembre de 2025, y al candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, pronunciando un discurso durante la presentación de su plan de gobierno en Tegucigalpa el 11 de noviembre de 2025.&nbsp;

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 26 de noviembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) hablando durante la ceremonia de indulto del pavo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de noviembre de 2025, y al candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, pronunciando un discurso durante la presentación de su plan de gobierno en Tegucigalpa el 11 de noviembre de 2025. 

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA - El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará el próximo fin de semana a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump, en un encuentro que se producirá pocos días después de su investidura, ocurrida el pasado 27 de enero, informó este lunes la canciller hondureña, Mireya Agüero.

La ministra de Relaciones Exteriores confirmó que la delegación hondureña se trasladará a Washington para sostener esta reunión bilateral, en la que también participará el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Aunque no se precisó la fecha exacta del encuentro, Agüero lo calificó como una cita de alto nivel para la nueva administración hondureña.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y su esposa, Lissette del Cid, caminan tras la ceremonia de investidura en el Congreso hondureño en Tegucigalpa el 27 de enero de 2026.
El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, contaría con 40,52% de los votos. 
Si bien la agenda aún no está definida, la canciller adelantó que uno de los temas centrales será la migración, en particular la solicitud del presidente Asfura para que la administración Trump restablezca un estatuto especial que protegía a miles de hondureños de la deportación. “Es una prioridad en la agenda hondureña”, señaló Agüero en declaraciones a la televisora HCH.

Socio comercial

Asfura ya sostuvo un primer contacto con Washington el pasado 12 de enero, cuando se reunió con Marco Rubio. Tras ese encuentro, ambos gobiernos anunciaron la intención de avanzar hacia la negociación de un acuerdo de libre comercio, en un contexto en el que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Honduras.

Actualmente, cerca del 60% de las exportaciones hondureñas tienen como destino el mercado estadounidense, en un país que enfrenta altos niveles de pobreza y una fuerte presión del crimen organizado.

En el plano geopolítico, Asfura también ha señalado que evaluará retomar los vínculos diplomáticos con Taiwán, en medio de la creciente competencia entre Estados Unidos y China en la región.

Honduras estableció relaciones con Pekín en 2023, durante el gobierno de la izquierdista Xiomara Castro. En ese contexto, la canciller Agüero confirmó que ya se reunió con el embajador chino en Tegucigalpa para revisar los convenios firmados por la administración anterior y definir el rumbo futuro de la política exterior hondureña.

FUENTE: Con información de AFP

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
Agentes de Wall Street en el piso de remate.
Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
