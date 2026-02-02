República Dominicana informa reanudación de vuelos con Venezuela

Un migrante venezolano camina a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de mayo de 2023.

SAN JOSÉ - República Dominicana autorizó este lunes la reanudación de los vuelos comerciales con Venezuela, suspendidos desde julio de 2024, en un nuevo paso dentro de la reapertura internacional que intenta impulsar el régimen interino controlado por el chavismo, encabezado por Delcy Rodríguez, tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro.

La reconexión aérea con Santo Domingo se suma a otras rutas que comienzan a restablecerse como consecuencia de decisiones externas y no de una normalización política interna, luego de que Estados Unidos cerrara de facto el espacio aéreo venezolano en el marco de la presión internacional que culminó con la salida forzada de Maduro del poder.

Reactivación aérea

La Junta de Aviación Civil dominicana informó en un comunicado que “aprobó la reactivación de las operaciones de pasajeros, carga y correo”, tras un “acuerdo alcanzado entre ambos países”, sin precisar la fecha en que se retomarán los vuelos.

Hasta el momento, el régimen interino venezolano no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión.

FUENTE: Con información de AFP