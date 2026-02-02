Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

CARACAS.— La jefa interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez , designó este lunes como ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello , como parte de los cambios que está realizando en el gabinete tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, hace casi un mes.

"He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo , quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional", dijo Rodríguez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Cabello, entonces presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones y del instituto Marca País, fue sancionada por Estados Unidos en noviembre de 2024 (medida vigente en 2026) bajo cargos de socavar procesos democráticos en Venezuela.

Su madre, Marleny Contreras, sancionada en mayo de 2018 por el Departamento del Tesoro por su vinculación con actividades de corrupción y a quien recientemente Suiza le sus cuentas y activos, ocupó este mismo cargo del 7 de abril de 2015 al 14 de abril de 2018

La gobernante chavista, que asumió la jefatura encargada del régimen bajo supervisión de la administración de Donald Trump, agradeció a la hasta ahora ministra, la cubana Leticia Gómez, "por su valiosa labor al frente de esta importante cartera", y agregó que Venezuela está "abierta al mundo".

Movimiento en el gabinete

Desde que fue juramentada como jefa encargada el 5 de enero, Rodríguez ha ido anunciando cambios ministeriales en Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y en el Despacho de la Presidencia, así como designaciones militares.

Rodríguez informó el pasado 6 de enero, tres días después de la captura de Maduro, sobre la designación del expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

Ese mismo día también destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, al mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2018348718785782129&partner=&hide_thread=false Mi agradecimiento a la compañera Leticia Gómez por su valiosa labor al frente de esta importante cartera. Venezuela, abierta al mundo. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 2, 2026

Colaboración con EEUU

Rodríguez fue juramentada ante la Asamblea Nacional (AN) chavista, electa de manera irregular el 25 de mayo de 2025, atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero.

Desde entonces, el régimen encargado ha cambiado por completo su política "antiimperialista", recibiendo al director de la CIA, John Ratcliffe, en Caracas; pactando el envío de millones de barriles de crudo hacia EEUU para su comercialización y abriendo la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la administración republicana.

Además, Rodríguez ha iniciado un proceso de excarcelación de presos políticos —hasta el momento a cuenta gotas— y ha anunciado una Ley de Amnistía General y el cierre de El Helicoide, sede de la policía política, considerada el mayor centro de torturas de América Latina.

"El liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo", expresó este sábado el presidente Trump a la prensa a bordo del Air Force One.

FUENTE: Con información de EFE / Redacción DLA