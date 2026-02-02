Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.

MIAMI .- Es la mañana del 2 de febrero y el termostato anuncia que afuera hay 36 grados Fahrenheit, o sea 2.2 grados Celsius, pero nota que la sensación térmica se acerca más a los 20 grados F, que son unos 6 bajo cero en Celsius. ¿Por qué ocurre esto?

Esa temperatura de “sensación térmica” es producto del enfriamiento por viento en invierno o índice de calor en verano que provoca la humedad.

“Básicamente es cómo la temperatura se siente en nuestra piel”, explica a Popular Science la meteoróloga Cyrena Arnold.

“Tenemos sensores en la piel, y nuestra piel está compuesta de agua. Por eso, la piel se comporta de manera distinta según la evaporación de esa agua”.

Cuando la temperatura del aire es fría y el viento sopla con mayor velocidad, puede extraer más calor del cuerpo y hacer que el agua de la piel se evapore más rápido.

“Para que la humedad se evapore de la piel, se necesita calor. Tiene que absorber calor para que esas pequeñas moléculas de agua pasen de líquido a gas”, explicó Arnold.

“Así que, cuando hay sensación térmica por viento, no se requiere mucha energía debido a ese viento y al frío para que el líquido pase al estado gaseoso”.

Este aumento en la velocidad de evaporación y el gasto de energía es también la razón por la que personas que permanezca al aire libre en el frío durante períodos prolongados deben evitar la ropa de algodón.

“El algodón es conocido por provocar una evaporación rápida”, señaló Arnold. “Es una tela transpirable, mientras que la lana y los materiales sintéticos evitan parte de esa evaporación y ayudan a mantenerte más abrigado cuando hace frío”.

Vístase con capas sueltas y aislantes que no sean demasiado ajustadas y que puedan atrapar bolsas de aire caliente.

“Puede llevar cinco capas del material más aislante que exista, pero si están completamente apretadas entre sí y muy ajustadas, no habrá aire que pueda calentarse entre esas capas y mantenerle abrigado”, añadió Arnold.

Cubrir las partes de la piel expuestas, como los pómulos, as manos o las puntas de las orejas, también es fundamental cuando se pasa mucho tiempo al aire libre.

La congelación puede aparecer en tan solo 10 minutos y hará que las zonas afectadas de la piel queden más susceptibles a infecciones.