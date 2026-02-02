María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

WASHINGTON - La Nobel de la Paz, María Corina Machado, manifestó que estaría dispuesta a reunirse con la cabecilla del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, “si es necesario”, con el objetivo de definir un cronograma de transición política tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos.

Durante una reunión virtual con medios colombianos, Machado dejó claro que cualquier eventual contacto con Rodríguez estaría limitado exclusivamente a facilitar una salida ordenada del chavismo del poder.

“Si es necesario intercambiar en algún encuentro para definir el cronograma de una transición, se hará”, afirmó, según la transcripción difundida por su equipo de prensa.

Sin embargo, la dirigente opositora destacó que el régimen interino encabezado por Rodríguez mantiene intacta la estructura criminal del chavismo. “Pueden tener otro nombre, pero siguen siendo la mafia”, advirtió, en una dura descalificación al actual gabinete que controla el poder en Caracas tras la captura de Maduro.

Redefinición en curso

Las declaraciones de Machado se producen en un contexto de redefinición del escenario político venezolano, mientras el presidente estadounidense Donald Trump avanza en una normalización gradual de relaciones con el Ejecutivo chavista interino. En ese marco, el rol que podría asumir la líder opositora en la Venezuela pos-Maduro sigue siendo una incógnita.

Trump suavizó su postura hacía Machado luego de que la opositora le entregara simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz a mediados de enero. “Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”, declaró entonces el mandatario estadounidense.

Postura firme

Machado descartó reunirse próximamente con el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, y le pidió que se posicionara abiertamente contra el chavismo el martes durante su reunión con Trump en Washington.

"No puede haber punto medio. No se puede estar bien con Dios y con el diablo", dijo.

Actualmente fuera de Venezuela, Machado salió de la clandestinidad en diciembre para viajar a Oslo, donde recibió el Nobel de la Paz. Sin una fecha definida para su regreso, no descarta realizar una visita previa a Colombia. “Me muero por ir a Colombia”, afirmó, al tiempo que aseguró que viajará “tan pronto como sea posible”.

