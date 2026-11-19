El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

MIAMI.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dirigió un mensaje público al secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth , en el que destacó su trayectoria, lo calificó como un "verdadero patriota" y ratificó la continuidad de la alianza bilateral contra el narcoterrorismo.

El intercambio de declaraciones en la red social X se produjo después de que ambos funcionarios desmintieran una publicación de The New York Times que afirmaba que Bogotá había rechazado un plan de cooperación militar conjunta con el Gobierno de Donald Trump.

Hegseth respaldó el desmentido del mandatario colombiano señalando que dicha versión era "totalmente falso" y aseguró que la alianza para derrotar a los narcoterroristas en la región se mantiene más fuerte que nunca bajo el respaldo del Departamento de Guerra.

En respuesta, De La Espriella afirmó que ni los grupos criminales ni quienes difunden noticias falsas lograrán fracturar la cooperación construida entre ambas naciones para enfrentar y castigar a las organizaciones narcoterroristas que operan en el hemisferio.

El jefe de Estado añadió que EEUU debe sentirse orgulloso de contar con un funcionario de las cualidades personales y el compromiso de defensa de Hegseth.

Finalmente, el presidente colombiano señaló que su Gobierno se siente honrado de trabajar junto a Washington en la defensa de la libertad, la seguridad y la democracia en el continente, cerrando su pronunciamiento con una mención a la labor conjunta de Colombia, EEUU y el Escudo de las Américas.