Botero rechaza IVA a alimentos en Colombia y pide a De la Espriella bajar impuestos

MIAMI. — El excandidato presidencial colombiano Santiago Botero calificó de “error profundo” la propuesta de gravar con IVA algunos alimentos básicos y pidió al gobierno de Abelardo De la Espriella concentrarse en combatir la corrupción y la evasión, tras considerar que una mayor carga tributaria golpearía a los hogares de menores ingresos.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS en el marco del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, en Miami, Botero defendió una reducción de impuestos para incentivar la inversión, mientras reconoció los esfuerzos del mandatario en materia de seguridad.

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“Hay que bajar los impuestos, sí o sí, porque es la única forma de que realmente los empresarios y la gente quieran empezar a invertir en nuestro país”, aseveró.

El empresario, quien compitió por la presidencia con el movimiento Romper el Sistema, había propuesto durante su campaña una tarifa de renta del 10% y un IVA del 7%.

El programa de Botero también planteaba vender empresas estatales para financiar inversiones y reducir la intervención de los políticos en su administración.

El debate por los alimentos

Botero cuestionó que la respuesta al desequilibrio de las finanzas públicas pase por aumentar el cobro a productos esenciales. A su juicio, el Estado debe corregir primero las pérdidas asociadas a la corrupción y al incumplimiento de las obligaciones tributarias.

“Creo que eso sería un golpe muy fuerte para la gente de menos recursos”, indicó al referirse al IVA sobre alimentos de consumo cotidiano.

La discusión se produce durante el trámite de la Ley de Rescate Económico, presentada por el Gobierno el 29 de octubre. El proyecto contempla cambios en el tratamiento tributario de varios alimentos, entre ellos granos y quesos, que pasarían a la tarifa general del 19% a partir de 2028 si el Congreso aprueba esas disposiciones.

El Ejecutivo defiende la iniciativa como una respuesta al déficit fiscal y propone compensar a los hogares vulnerables mediante devoluciones. Según el Ministerio de Hacienda, unos 19 millones de colombianos recibirían la devolución total del IVA y otros 16,5 millones accederían a reintegros parciales. El Gobierno también plantea reducir gradualmente el impuesto de renta empresarial para estimular la inversión.

La ampliación del IVA a los alimentos ha encontrado resistencia entre distintas bancadas, incluidas fuerzas que apoyan al presidente. El Gobierno y representantes del Congreso comenzaron esta semana mesas de trabajo para revisar el proyecto y buscar acuerdos sobre su alcance.

Seguridad y recuperación económica

Al evaluar los primeros meses de De la Espriella, Botero sostuvo que el jefe de Estado está cumpliendo su promesa de actuar con firmeza frente a la delincuencia.

“Él prometió en el tema de seguridad y ha mostrado mano dura”, afirmó, al tiempo que valoró que, según su percepción, el presidente haya sido estricto con quienes incurren en irregularidades, independientemente de su cercanía personal o política.

Sin embargo, advirtió que el desafío económico exige medidas adicionales. Botero relacionó la mejoría de la seguridad con la apreciación del peso y expresó preocupación por sus posibles efectos sobre la competitividad, una valoración con la que justificó su propuesta de reducir impuestos y dinamizar la actividad empresarial.

Este planteamiento retoma uno de los ejes de su campaña, que combinó una política de seguridad severa con menores tarifas tributarias y apertura a la inversión privada.

Denuncias sobre contratación pública

Botero también fue consultado sobre las denuncias de presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro.

Al respecto, el excandidato consideró que la asignación de puestos por relaciones personales forma parte de un problema más amplio de clientelismo y uso indebido de los recursos públicos.

En su opinión, el debate nacional debe dar prioridad a la economía y a las condiciones de vida de la población, y calificó la atención que ha recibido el caso como “una cortina de humo”.

Las denuncias están bajo verificación de las autoridades. Deicy Jiménez, excontratista estatal, señaló a Petro por presuntos intercambios de contratos por relaciones sexuales, mientras el expresidente ha negado haber utilizado recursos o vinculaciones públicas con ese propósito. La Procuraduría abrió una indagación y dispuso la recepción de testimonios sobre las contrataciones cuestionadas.

Botero cerró su reflexión vinculando la seguridad con las necesidades de los ciudadanos. “Creo que hay que ver cómo reactivamos la economía, porque hoy en día estamos llevando seguridad a las zonas, pero si la gente no tiene comida, eso va a ser insostenible”, advirtió.