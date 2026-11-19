El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el apoyo de EEUU tras su investidura el 7 de julio 2026

MIAMI.- Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia de Colombia con las finanzas públicas bajo una fuerte presión, una deuda que había crecido considerablemente durante el gobierno de Gustavo Petro y un sistema de salud con miles de pacientes esperando medicamentos y procedimientos médicos. Apenas comenzaba a instalarse en la Casa de Nariño cuando un terremoto de magnitud 7,4 obligó a reorganizar las prioridades nacionales.

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La emergencia del 10 de agosto, tres días después de su posesión, dejó 334 muertos, 4.238 heridos y 778.281 damnificados, según el balance de los primeros 100 días de gobierno. El desastre afectó viviendas, colegios y servicios públicos en cientos de municipios, mientras el Ejecutivo buscaba recursos para atender las necesidades del país.

En estas condiciones transcurrieron los primeros 100 días de gobierno. De la Espriella ha concentrado buena parte de la atención pública en su ofensiva contra la delincuencia, pero los resultados presentados por los ministerios muestran una gestión que también ha avanzado en educación, salud, economía, comercio, trabajo e infraestructura.

Un balance gubernamental examinado reúne 251 actuaciones de distintas entidades. Los registros incluyen servicios restablecidos, pacientes atendidos, recursos destinados a la reconstrucción, ajustes presupuestarios y medidas para facilitar la actividad empresarial.

Educación y reconstrucción

Uno de los mayores esfuerzos del Gobierno se concentró en recuperar las clases para los estudiantes afectados por el terremoto.

El Ministerio de Educación reportó el restablecimiento del servicio para 1.275.967 alumnos en 48 días, mediante jornadas presenciales, alternancia y modalidades híbridas. También destinó 337.000 millones de pesos a 234 proyectos de recuperación de infraestructura escolar.

El regreso a las actividades académicas permitió recuperar parte de la normalidad en las regiones afectadas, mientras avanzan las reparaciones de los establecimientos educativos.

Entretanto, el ICETEX suspendió temporalmente el cobro de créditos y congeló intereses para 44.411 usuarios de departamentos perjudicados. Otros 235.000 beneficiarios recibieron una reducción temporal de intereses.

Las medidas educativas constituyen uno de los resultados más significativos de la respuesta institucional a la emergencia, tanto por el número de estudiantes atendidos como por los recursos comprometidos para recuperar los colegios.

Fondo Milagro

La reconstrucción cuenta con el Fondo Milagro, creado para administrar recursos destinados a las zonas afectadas.

El Gobierno aprobó un programa de intervenciones urgentes por aproximadamente 624.000 millones de pesos. La financiación contempla recuperación de infraestructura, atención a damnificados y proyectos de vivienda.

Sin embargo, la administración del Fondo enfrentó cuestionamientos por los salarios previstos para sus directivos. De la Espriella pidió la salida de Jaime Uribe, responsable de la entidad, y anunció medidas correctivas.

El episodio no detuvo los programas de reconstrucción, pero puso bajo examen el manejo de los recursos públicos. Para las familias damnificadas, la prioridad sigue siendo recuperar sus viviendas y contar nuevamente con servicios básicos.

La reconstrucción de las zonas afectadas es uno de los principales objetivos del presidente De la Espriella.

Equipos de rescate y civiles buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, Colombia, el 13 de agosto de 2026. AFP

Salud y atención a pacientes

La crisis sanitaria figura entre los problemas más complejos que encontró la nueva administración.

El Ministerio de Salud puso en marcha un plan de choque para atender el represamiento de medicamentos y procedimientos médicos.

Según el balance gubernamental, de 602.685 casos pendientes de medicamentos se habían solucionado 404.870, equivalentes al 67,1 %.

En procedimientos médicos, el reporte registra 551.572 casos atendidos de un total de 1.328.872, el 41,5 %.

Los resultados representan una respuesta para cientos de miles de pacientes que acumulaban retrasos en su atención. El Ministerio también reporta inversiones destinadas a recuperar infraestructura hospitalaria afectada por el terremoto.

La ministra Ana María Vesga ha reconocido las dificultades financieras del sector y considera necesario avanzar en la Ley de Rescate Económico para atender sus obligaciones.

La atención de pacientes y la recuperación de servicios médicos figuran entre las principales actuaciones ministeriales de estos primeros 100 días.

Austeridad y decisiones económicas

La situación fiscal heredada constituye uno de los mayores obstáculos para la administración de De la Espriella.

Colombia llegó al cambio de gobierno con una deuda pública elevada, fuertes obligaciones de intereses y un presupuesto limitado para responder a las necesidades sociales y económicas.

El Ministerio de Hacienda reportó una reducción de 13,8 billones de pesos en las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación. El presidente también anunció una propuesta de recorte permanente del gasto estatal superior a 23 billones de pesos.

La reorganización administrativa forma parte de su propósito de reducir el tamaño del Estado. Durante su balance de los 100 días, reiteró que buscará avanzar hacia la disminución del 40 % del aparato estatal planteada en campaña.

Entre las alternativas mencionadas figura la venta de activos improductivos de la Nación por 4 billones de pesos, una operación que requiere tiempo y condiciones adecuadas para concretarse.

El Gobierno también enfrenta una negociación legislativa decisiva. Su Ley de Rescate Económico busca corregir el desequilibrio fiscal mediante ajustes del gasto y disposiciones tributarias, pero encontró resistencia por los impuestos inicialmente propuestos sobre productos básicos.

El 15 de noviembre, De la Espriella anunció que no impondrá nuevas cargas de IVA a los productos de la canasta familiar ni al sector agropecuario. Posteriormente, extendió ese compromiso a los alimentos para animales de compañía.

La decisión supone modificar la propuesta original y encontrar otras fuentes de financiación para mantener las metas fiscales.

El mandatario informó que Hacienda estudia reducir la tarifa general del IVA del 19 % al 18 % o incluso al 17 %, aunque todavía no existe una decisión aprobada.

La gestión económica de los primeros 100 días también incluye reducciones de hasta 65,5 % en contratación por prestación de servicios y vacancias de hasta 57,5 % en cargos de libre nombramiento y remoción, según el balance presentado por la Presidencia.

Estas medidas forman parte de la política de austeridad con la que el Ejecutivo busca recuperar recursos y reducir la presión sobre las finanzas públicas.

Comercio, trabajo y formación

El Ministerio de Comercio reportó avances en la modernización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Según el balance oficial, 138.850 solicitudes fueron procesadas mediante mecanismos automáticos, con reducciones de determinados tiempos de respuesta de un día hábil a 30 minutos.

La simplificación de trámites busca facilitar las operaciones de las empresas, especialmente aquellas vinculadas con importaciones y exportaciones.

En el ámbito laboral, el Ministerio del Trabajo informó avances en la concertación con empresarios y sindicatos, junto con la ampliación del subsidio al aporte pensional.

Los beneficiarios activos de ese programa pasaron de 95.371 en agosto a 102.508 en septiembre.

El SENA registró aproximadamente dos millones de matrículas en programas de formación. Esa cobertura amplía las oportunidades de capacitación laboral, una de las herramientas del Gobierno para fortalecer la preparación de los trabajadores y responder a las necesidades de las empresas.

Los avances en comercio y formación complementan la política económica del Ejecutivo, que busca recuperar la confianza inversionista y promover la actividad productiva.

Seguridad y resultados operativos

La política de seguridad ha sido uno de los frentes más visibles de los primeros 100 días y concentra una parte importante de los resultados presentados por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

Defensa reporta la activación de cinco Bloques Operacionales de Seguridad Urbana en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cúcuta.

Según las cifras gubernamentales, estas unidades realizaron 648 allanamientos, 693 capturas y aprehensiones y operaciones que permitieron desarticular 49 estructuras delincuenciales.

La Policía Nacional registró 47.873 capturas en todo el territorio durante el periodo examinado.

Las estadísticas de seguridad divulgadas durante el balance de los 100 días también muestran una disminución aproximada del 46 % en los hurtos a personas frente al periodo equivalente del gobierno de Gustavo Petro. Los homicidios intencionales registraron una reducción del 4,6 % en esa comparación.

Los resultados reflejan la intensidad de los operativos contra estructuras criminales y la prioridad que el presidente ha otorgado a la recuperación de la seguridad ciudadana.

El Gobierno también mantiene operaciones contra organizaciones armadas y redes vinculadas con el narcotráfico, mientras las autoridades refuerzan su capacidad de respuesta ante ataques con explosivos transportados mediante drones.

La estrategia de seguridad combina operaciones militares, acciones policiales y medidas para enfrentar la delincuencia urbana, con participación directa del mandatario en distintas jornadas operativas.

Energía e infraestructura

La amenaza de una reducción de lluvias por el fenómeno de El Niño llevó al Ejecutivo a adoptar medidas para proteger el abastecimiento energético.

El Gobierno informó la puesta en marcha de 53 acciones para fortalecer la generación, facilitar el funcionamiento de plantas térmicas y reducir los riesgos sobre los embalses.

Entre las disposiciones adoptadas figuran mecanismos para ampliar la disponibilidad de combustibles destinados a generación térmica y facilitar la entrada de proyectos energéticos pendientes.

En infraestructura, el balance oficial incluye gestiones para reactivar proyectos estratégicos y mejorar la conectividad de distintas regiones.

Las actuaciones en estos sectores buscan proteger la prestación de servicios esenciales y apoyar la recuperación económica, especialmente en las zonas afectadas por el terremoto.

Los resultados y el método de gobierno

Los primeros 100 días también han abierto un debate sobre la manera en que De la Espriella conduce su administración. Sin embargo, el balance de los ministerios permite observar decisiones que han producido resultados en distintos sectores, incluso bajo las dificultades económicas y la emergencia nacional que marcaron el comienzo del mandato.

En educación, el Gobierno recuperó la continuidad de las clases para más de 1,2 millones de estudiantes afectados por el terremoto. En salud, el plan de choque permitió resolver cientos de miles de casos pendientes de medicamentos y procedimientos médicos. Hacienda avanzó en el ajuste del gasto público, mientras Comercio redujo tiempos de respuesta en trámites empresariales.

El Ministerio del Trabajo amplió la cobertura del subsidio al aporte pensional y el SENA reportó cerca de dos millones de matrículas. Defensa y la Policía presentaron resultados operativos en las principales ciudades, mientras el sector energético adoptó medidas para proteger el suministro.

Estas actuaciones muestran cómo las entidades han respondido a necesidades concretas mediante programas, recursos y decisiones administrativas. La gestión no se ha limitado a los operativos de seguridad que han ocupado buena parte de la atención pública.

El balance de los ministerios aporta elementos para comprender las prioridades del Ejecutivo y el trabajo desarrollado durante un periodo en el que también fue necesario atender una de las mayores emergencias recientes del país.

Los próximos pasos del Gobierno

La recuperación de viviendas y colegios, el fortalecimiento del sistema de salud, la reducción del gasto estatal y la generación de empleo forman parte de una agenda que el mandatario busca consolidar durante los próximos meses.

La situación fiscal heredada ha exigido decisiones de austeridad y una revisión de las prioridades presupuestarias. En ese contexto, el Gobierno impulsa una reorganización del Estado y negocia con el Congreso las medidas necesarias para financiar sus programas sin imponer nuevas cargas de IVA a la canasta familiar.

Los primeros 100 días dejan un balance de actuaciones y resultados reportados por los ministerios que permite apreciar la dimensión del trabajo realizado desde el inicio del mandato. La respuesta al terremoto, la atención de pacientes, las medidas económicas y la ofensiva contra la criminalidad muestran una administración que ha debido atender varios frentes simultáneamente.

Con la reconstrucción en marcha y una propuesta de ajuste fiscal sobre la mesa, De la Espriella inicia la siguiente etapa de su gobierno con el propósito de consolidar los avances alcanzados y recuperar la capacidad económica e institucional del país.