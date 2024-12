Preso político cubano José Daniel Ferrer depone huelga de hambre

En una publicación en Facebook, Ana Belkis había informado la decisión de su hermano. "Finalmente le dieron la visita familiar en su totalidad de tiempo y aceptaron la jaba de alimentos y productos de higiene". La activista, exiliada en Estados Unidos, agradeció a todas las personas que apoyaron a su hermano durante la huelga de hambre y pidió la libertad de todos los presos políticos cubanos, detalla el portal Marti Noticias.

El opositor, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), había enviado un mensaje desde la cárcel el martes, Día Internacional de los Derechos Humanos.

"A todos, darles mi agradecimiento, poder transmitirles mi gratitud y que sepan todos también que José Daniel prefiere morir a rendirse. Y que precisamente por esa postura, durante toda mi vida, durante toda mi lucha, es que estoy siendo víctima de toda esta situación y de todos estos ataques, uno tras de otro y de manera creciente", dijo.

En la llamada telefónica que hizo a su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo, Ferrer describió la celda en la que permanece hacinado junto a otras cinco personas desde que fuera devuelto a la prisión de Mar Verde desde el centro médico de la cárcel de Boniato, el pasado 22 de noviembre.

“La higiene es pésima, encima hay moscas, una plaga de moscas que no te dejan tranquilo durante el día, cuando la luz está encendida -está encendida todo el tiempo-, y de noche el chinche en abundancia... Y, en cuanto a eso, no hacen absolutamente nada”, contó.

“Se me va acabando el tiempo. Los dejo con un fortísimo abrazo y repitiéndoles que no me siento bien, pero que voy a resistir y voy a continuar la huelga hasta que se solucione esta situación que han creado en mi contra. Y mi solidaridad y mi apoyo a todos los presos políticos que pasan por situaciones similares en todo el país", agregó.

Ferrer recordó al preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, manifestante del 11 de julio de 2021, quien murió a fines de noviembre en el Combinado del Este, en La Habana.

El líder de la UNPACU fue uno de los 75 opositores encarcelados en la Primavera Negra de 2003 en Cuba. Recibió una condena de 25 años de prisión y tras ocho años fue excarcelado con una licencia extrapenal. El 11 de julio de 2021 fue detenido cuando pretendía unirse a las protestas contra la dictadura.

A finales de noviembre el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) presentó un recurso de Habeas Corpus ante las autoridades judiciales a favor del preso político.

“José Daniel acaba de cumplir su condena el 13 de agosto de este año, de modo que ha pasado tres meses de más en la prisión”, dijo a Martí Noticias Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la UNPACU.

FUENTE: Con informacion de Martí Noticias