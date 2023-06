Productores venezolanos pierden cosechas por la escasez de gasolina

En la población de Carache, estado de Trujillo, los productores tuvieron que desechar cestas de tomates en un río cercano. En un video que subieron en Instagram, los productores afirmaban que estaban "botando los tomates porque no hay combustible".

Una residente de Carache contó al portal El Pitazo que los productores han tomado esta medida por el desespero.

"Yo tengo tomates, pasta de tomate, como tomate en todas mis comidas y así como yo, todos. Carache no tiene mucha población, así que no es egoísmo, es solo que aquí no se necesita, por eso se llevan toneladas a Caracas", dijo Marianella Alvárez, que agregó que en la población de Valera, también en Trujillo también están perdiendo las cosechas de tomate por no poder trasladarlos.

Expresó que en Valera pueden pasar hasta 10 días sin que llegue un despacho de gasolina, y cuando llega, las filas son tan largas que los conductores tienen que esperar por varios días hasta que logran recargar los tanques de los vehículos.

En el estado de Táchira, los productores se quejan de que tampoco pueden trasladar la producción de tomate. En la población Santa Filomena tuvieron que desechar más de 3.000 kilos de esta verdura.

La crisis por la escasez de gasolina vuelve a sentirse con fuerza en Venezuela, y no solo en Caracas, la capital, sino en varias entidades a lo largo y ancho del país, donde se reportan largas filas de vehículos que esperan para cargar los tanques, en las adyacencias de las estaciones de servicio.

Entre las entidades más afectadas por la falta de gasolina se encuentran Zulia (occidente), Falcón (occidente), Bolívar (sur), Portuguesa (centro), Monagas (centro), Trujillo (occidente), Mérida (occidente) y Lara.

En tanto, Apure (occidente), Aragua (centro) y Carabobo (occidente) registran también problemas de suministro.

En la Gran Caracas (Caracas y ciudades dormitorio) los conductores han reportado que tienen que hacer filas hasta por cinco horas y más, en las estaciones de servicio que venden la gasolina a precios subsidiados.

Expertos en el área petrolera señalan que la causa de las fallas en la producción de gasolina es el mal estado en que se encuentran las refinerías, tras años de mal manejo, falta de inversiones y mantenimiento, y corrupción.

A principios de junio, el ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, realizó un recorrido por el Complejo de Refinación de Paraguaná, el cual alberga tres refinerías (Cardón, Amuay y Bajo Grande), y aseguró que estas se encontraban en "total estabilidad". El régimen de Nicolás Maduro niega la crisis de la gasolina y atribuye las noticias que reportan la situación a "falsos testimonios" que tienen el objetivo de "generar estrés" en la población. Sin embargo, la realidad es que el panorama alrededor de las estaciones de servicio es de kilométricas filas de vehículos a la espera por el siministro de combustible.

De igual manera, la semana pasada se conoció que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reactivó las operaciones de la refinería El Palito, la más pequeña del país, ubicada en el estado de Carabobo, la cual tenía casi un año paralizada debido a labores de reparación. No obstante, esta semana se informó que debido a un problema de bombeo de crudo en los estados Apure y Barinas no está llegando el petróleo a la refinería, según manifestó el diputado chavista, Elbano Sánchez Pérez, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacinal ilegítima.

Mientras tanto, el régimen de Maduro apresa a los productores que han perdido sus cosechas. Este domingo, el fiscal general Tarek William Saab informó que fue detenido un ciudadano en el estado de Mérida por haber desechado una cosecha de zanahoras en un río. De acuerdo a Saab, el desecho de los alimentos viola la Ley de Precios Justos y es un boicot al acceso de alimentos. Informó que el productor agropecuario sería presentado ante un tribunal competente.

FUENTE: Con información de El Pitazo