miércoles 18  de  febrero 2026
VENEZUELA

El chavismo ensaya nueva fórmula energética con gasolina de mayor octanaje

El plan piloto del régimen en Caracas duplica el precio del litro y evidencia la transformación forzada del modelo subsidiado

Un trabajador llena el tanque de un vehículo en una gasolinera de Caracas el 5 de octubre de 2020, en medio de la nueva pandemia de coronavirus. Venezuela lanzó este lunes un plan para distribuir gasolina según los números de matrícula de los vehículos, una medida en respuesta a la severa escasez de combustible en el país caribeño.

AFP/Cristian Hernández
Fotografía de un camión cisterna de transporte de combustible de la empresa estatal Petróleos de&nbsp;Venezuela, PDVSA.

EFE / ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Venezuela comenzó un plan piloto para vender gasolina de mayor calidad a un precio que duplica el de la convencional, en un movimiento que refleja los ajustes en marcha dentro del sector energético, tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La estatal PDVSA no ha formalizado el anuncio, pero trabajadores de estaciones de servicio confirmaron que el combustible “superpremium” ya se comercializa en al menos ocho gasolineras de Caracas. El litro se vende a un dólar, frente a los 50 centavos establecidos para la gasolina regular bajo el esquema vigente desde 2020.

El programa arrancó el martes en horas de la tarde en distintos puntos de la capital, incluyendo zonas comerciales como Chacao. A diferencia de episodios pasados de escasez crónica, en algunas estaciones no se observaron filas para surtir.

"Colapso"

Durante años, Venezuela ostentó la gasolina más barata del mundo, un emblema del modelo populista chavista que terminó colapsando junto con la industria petrolera. El sistema de doble precio —uno internacional y otro prácticamente subsidiado— fue instaurado en 2020 en medio de una dolarización de facto y de la pulverización del bolívar.

El alza del combustible ha sido históricamente un detonante social en el país. El recuerdo del estallido de 1989, conocido como el Caracazo, marcó la sensibilidad política en torno a este tema. Sin embargo, tras años de hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo, la nueva gasolina se paga exclusivamente en dólares en efectivo, una señal de la transformación económica forzada por la crisis.

Fuentes del sector indicaron que el plan piloto estaba previsto desde hace tiempo, pero enfrentaba obstáculos para importar aditivos necesarios, en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2019.

Ahora, bajo la conducción de Delcy Rodríguez, figura clave del chavismo y actual cabecilla del aparato de poder tras la captura de Maduro, el régimen impulsa una agenda petrolera que busca atraer capital privado y reformar el marco legal de los hidrocarburos.

"Inversiones bajo supervición"

El presidente estadounidense Donald Trump ha señalado que su administración supervisa el proceso de comercialización del crudo venezolano en esta nueva etapa, promoviendo inversiones bajo condiciones más estrictas.

La introducción de la “superpremium” no solo representa un ajuste de precios, sino también un intento por mostrar señales de normalización en un sector devastado por años de corrupción, mala gestión y aislamiento internacional. Aunque el programa se limita por ahora a Caracas, anticipa cambios más profundos en el esquema de distribución y comercialización de combustibles en el país caribeño.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA

