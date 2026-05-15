Protestas en La Habana por cuarta noche consecutiva

Una pareja de cubanos camina por una calle durante un apagón nacional causado por una falla de la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025.AFP

Las protestas contra los apagones volvieron a sacudir varios barrios de La Habana en la noche del jueves, en medio de un agravamiento de la crisis energética que mantiene a amplias zonas de Cuba con cortes eléctricos de hasta casi un día completo.

Reportes en redes sociales señalan manifestaciones, barricadas incendiadas y desafío a la Policía en municipios como Guanabacoa, Arroyo Naranjo, Lawton, Mantilla, Playa y Diez de Octubre, reseña Martí Noticias.

Según publicaciones compartidas por activistas y usuarios en Facebook, las protestas se extendieron por cuarta noche consecutiva en la capital cubana, mientras aumentan las denuncias sobre cortes de internet en zonas donde se registraban concentraciones de personas.

El activista Saúl Manuel publicó en Facebook que durante la noche hubo incidentes en "Romerillo, en Playa; en Santa Catalina, Lawton, Diez de Octubre, y en Mantilla, Arroyo Naranjo", y denunció que "están tumbando el internet" en medio de las manifestaciones.

Por su parte, la usuaria Barbara Hernández publicó un video sobre "protestas con barricadas de fuego en Guanabacoa, La Habana", y sostuvo que "el pueblo está en las calles pidiendo libertad". En el material se ve a algunas personas enfrentando a fuerzas policiales. Otro material difundido por la página Periódico Patria 1892 en Facebook mostró imágenes de incendios y explosiones en la zona de Corral Falso, en Guanabacoa.

Las protestas no habrían quedado limitadas a la capital. Saúl Manuel también afirmó que la noche anterior ocurrieron disturbios en Manicaragua, Villa Clara, donde varias personas habrían saqueado la bodega estatal conocida como La Deportiva.

El aumento de las tensiones coincide con un deterioro acelerado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Este jueves, la estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales plantas generadoras del país, quedó fuera de servicio tras una avería en la caldera.

La empresa explicó que la central entró en proceso de enfriamiento para evaluar los daños y reconoció que la reparación podría extenderse más de 30 horas, aunque el tiempo final dependerá de la complejidad de la avería. El director de la planta, Román Pérez Castañeda, atribuyó nuevamente las dificultades al embargo estadounidense y afirmó que los trabajadores del sector eléctrico "también son parte de este pueblo".

La salida de la Guiteras agravó aún más una situación crítica. El miércoles, antes incluso de la nueva avería, el país enfrentaba un déficit superior a los 2.100 megawatts en horario pico, con apagones simultáneos previstos en cerca del 70% del territorio nacional.

El miércoles, una nueva desconexión parcial del SEN dejó sin servicio eléctrico a provincias desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. De acuerdo con datos oficiales, la disponibilidad energética cayó entonces a apenas 636 MW frente a una demanda de 2.420 MW, provocando un déficit inmediato de 1.790 MW.

Las cifras confirman el agravamiento de una crisis estructural marcada por el deterioro de las termoeléctricas, la falta de inversiones y la escasez de combustible. Aunque el régimen ha promocionado la instalación de parques solares fotovoltaicos, la propia UNE reconoció que esos sistemas apenas aportaron 470 MW en el horario de mayor generación el miércoles, insuficientes para compensar el colapso de la generación térmica.

En medio de la creciente tensión social, la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió este jueves una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses residentes o de paso por la Isla. El comunicado advirtió sobre "apagones prolongados programados y no programados", escasez de combustible y reportes de "represión policial agresiva" contra manifestantes en La Habana.

La sede diplomática recomendó evitar aglomeraciones, mantenerse atentos al aumento de la presencia policial y prepararse para interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, agua y comunicaciones.

Las nuevas protestas ocurren en un contexto de creciente malestar popular por los apagones, la inflación, el desabastecimiento y el deterioro general de las condiciones de vida, factores que han alimentado un clima de descontento persistente en distintas regiones del país.

FUENTE: Diario de Cuba