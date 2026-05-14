"Las termoeléctricas ya fallan por cualquier cosa", reconoce el ministro de Energía de Cuba

"Las termoeléctricas ya fallan por cualquier cosa" , reconoció Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba durante una comparecencia ante periodistas transmitida en el programa de la Mesa Redonda dedicada a la grave crisis energética que vive el país.

El funcionario recordó que son de 20 a 22 horas diarias de apagones en La Habana, con unas dos horas de servicio, debido a la crisis de generación, que se ha agravado por la falta de suministro de combustible del exterior desde que los envíos de crudo de Venezuela y México se suspendieran, reseña el portal web Diario de Cuba.

"Esta afectación del combustible nos ha quitado más de 1.500 MW de disponibilidad de generación", señaló. Apuntó que debido a la fragilidad del sistema electroenergético nacional, "todos los días ocurre más de un evento por el estado técnico" que presenta.

Subrayó el funcionario que la causa de lo anterior es el "férreo bloqueo energético, que es posterior a un bloqueo que viene desde hace años, que lo que hizo fue tensar más la situación (...) Esa es la principal causa de nuestra situación (…) A eso se le suma el estado técnico de las unidades termoeléctricas".

El ministro comentó que después que la semana final de marzo descargara en Matanzas el tanquero ruso Anatoly Kolodkin, con 100.000 toneladas de crudo, "se vio el resultado y las horas de afectación bajaron considerablemente". También en ese momento había menos calor, reconoció. Pero ese combustible, luego de refinado y consumido, se acabó.

"Hoy estamos con más temperatura y el sistema eléctrico está trabajando solo con las termoeléctricas, Energás y la fotovoltaica", reconoció. Según dijo, el emplazamiento de motores de Mariel, las patanas de la empresa turca Karadeniz Holding fondeadas en la bahía de La Habana y toda la generación distribuida carecen de combustible para apoyar la producción de electricidad.

"No tenemos absolutamente nada de fuel, ni de diésel. Lo único que tenemos es gas acompañante de nuestros pozos y crudo nacional, cuya producción ha crecido", dijo.

La semana pasada y la actual, cuando al incremento de las temperaturas y la demanda eléctrica se sumó una avería de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, y ahora otra en la unidad 1 de Felton, las principales plantas generadoras del país, el escenario se complicó aún más, con déficits diarios superiores a los 2.000MW.

"Las largas horas de apagón traen malestar. El sistema electroenergético no está diseñado para dar apagón, pero ya lo tenemos", reconoció.

Sobre las termoeléctricas, enfatizó: "Hay que seguir dando mantenimiento. Si no damos mantenimiento, estamos llevando a esa unidad al sacrificio total y la perdemos. Los sistemas eléctricos trabajan con reserva (...) Nosotros no contamos con esa reserva, se fue perdiendo a través de los años por la situación económica producida en un 99,9% por el bloqueo".

Sobre la compra de combustible en EEUU por empresas no estatales, De la O Levy afirmó que "están entrando los contenedores", que son volúmenes pequeños para el uso de las entidades que los compran. Pero, acotó, las cantidades que esos depósitos tienen "no alcanzan para los grupos electrógenos ni un día".

"Estamos abiertos a comprar combustible", aseguró. "En ningún momento se ha detenido la búsqueda de combustible (…) pero en condiciones extremadamente diferentes, de todo tipo. Incluso ahora por los precios", comentó, en referencia a la subida del valor de los hidrocarburos por la guerra en Irán y el cierre parcial del estrecho de Ormuz. A ello sumó el aumento del costo de "los fletes asociados a la transportación del combustible".

Ante ello, dijo que la política oficial es "buscar soluciones propias y alternativas nacionales (…) Seguiremos avanzando en la transición energética", subrayó, y la definió como "la verdadera solución sostenible", pese a que los cubanos no han visto su efecto.

Los apagones han generado esta semana un nuevo estallido de protestas y cacerolazos, fundamentalmente en La Habana. Este miércoles, decenas de pobladores de San Miguel del Padrón tomaron las calles alrededor del mediodía y se manifestaron frente al Gobierno municipal exigiendo electricidad.

FUENTE: Diario de Cuba