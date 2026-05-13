Habitantes de La Habana protestan por apagones que superan las 30 horas

Residentes de La Habana califican de caótica la situación generada por los prolongados cortes eléctricos este lunes y martes , con afectaciones que comenzaron a agravarse desde el pasado fin de semana.

La falta de energía ha desencadenado manifestaciones de descontento en zonas como Nuevo Vedado y Luyanó. El activista Orlando Ramírez describió a Martí Noticias un panorama crítico: “Caótica, Caótica, desde el día de ayer, 2:00 de la tarde, se fue la electricidad aquí en Santo Suárez”.

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Ramírez, quien reside en un barrio limítrofe entre Santos Suárez y Luyanó, afirmó que tras una breve restitución de 14 minutos, el servicio se interrumpió nuevamente. A esto se suma la interrupción del suministro de agua potable por la baja presión del líquido.

Sin corriente y sin agua

“Tienes que hacer una conexión con un motor de bombeo para rebombear el agua hacia los tanques... Al no haber electricidad, queda sin coger agua”, explicó, en referencia a la imposibilidad de usar motores sin corriente.

Incluso quienes poseen generadores enfrentan obstáculos. Ramírez señaló que las plantas funcionan con tecnología "inverse" (inverter) y los refrigeradores en Cuba son viejos: “No tienen esta tecnología, entonces, por gusto que tengan planta”.

Además, el costo del combustible representa otra barrera. Según el activista, un litro de gasolina en la actualidad “ronda los 4,500, 5,000 pesos”.

La periodista Yoany Sánchez, directora del diario independiente 14ymedio, reportó protestas en Nuevo Vedado. En sus redes, informó sobre un cacerolazo, aunque la falta de internet impidió el reporte en tiempo real.

Una residente confirmó que las protestas fueron fuertes en Nuevo Vedado. Se escucharon cacerolazos en edificios conocidos popularmente como "el de los pilotos" y "el del ICRT" (Instituto de Cine, Radio y Televisión).

Simultáneamente, en redes sociales se reportó el cierre de una calle con escombros incendiados. El hecho ocurrió específicamente en la Calzada de la Concha, en Luyanó.

En el reparto Bahía, en La Habana del Este, se reportaron 17 horas sin electricidad. La información fue compartida en redes por la activista Yamilka Lafita.

En San Miguel del Padrón, la activista Marlenez Ricardo informó de cortes de más de 30 horas durante el fin de semana del Día de las Madres. Detalló que la corriente se retiró el sábado y regresó el lunes en madrugada.

“Estuvieron más de 34 horas sin corriente. Fue muy duro. Muy triste", declaró Ricardo sobre la afectación en su zona.

La Unión Eléctrica de Cuba prevé para este martes una afectación de 1,990 megavatios. Esta cifra implica que el 61% de la isla permanecerá en apagón simultáneo durante el horario de mayor consumo.

FUENTE: Con información de Martí Noticias