Trump sostiene conversaciones "positivas y productivas" con su homólogo de China

El presidente chino Xi Jinping (izquierda) mira al presidente estadounidense Donald Trump durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el 14 de mayo de 2026.

PEKÍN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que sus conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, fueron "extremadamente positivas y productivas" durante un banquete al cierre de su primer día completo en Pekín.

"Hemos tenido conversaciones extremadamente positivas y productivas", celebró Trump en ese banquete en su honor, en el que también invitó a Xi y su esposa Peng Liyuan a visitar la Casa Blanca en septiembre.

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La invitación, formulada por Trump durante su discurso ante Xi, fija por primera vez una fecha concreta para una futura visita del mandatario chino a Washington.

En su intervención, el líder republicano calificó la relación entre Estados Unidos y China de "una de las más importantes de la historia" y la definió como "muy especial", al tiempo que brindó por la "prosperidad" de ambos países y por un futuro "brillante" para los vínculos bilaterales.

Trump repasó además distintos episodios históricos para subrayar los lazos entre ambas naciones y aseguró que la relación entre ambos pueblos se ha construido sobre "250 años de comercio y respeto mutuo".

El presidente estadounidense evocó referencias históricas que iban desde la publicación de textos de Confucio por Benjamin Franklin hasta la participación de trabajadores chinos en la construcción del ferrocarril estadounidense o el apoyo de Theodore Roosevelt a la creación de la Universidad Tsinghua, alma mater de Xi.

"Los estadounidenses y los chinos compartimos muchas cosas en común. Valoramos el trabajo duro, el valor y los logros. Amamos a nuestras familias y a nuestros países", afirmó Trump.

"Tenemos la oportunidad de apoyarnos en esos valores para crear un futuro de mayor prosperidad, cooperación, felicidad y paz para nuestros hijos", añadió.

La cena de gala tuvo lugar en uno de los salones del Gran Palacio del Pueblo de Pekín y reunió a altos cargos de ambos países y a empresarios de algunas de las principales compañías estadounidenses y chinas.

FUENTE: Con información de AFP/EFE