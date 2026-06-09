"¡Queremos corriente!", decenas de cubanos protestan frente a la sede del régimen municipal de Regla

Los cubanos juegan al dominó en la oscuridad en una calle durante un apagón nacional causado por una falla en la red eléctrica en La Habana el 18 de octubre de 2024.

Una nueva protesta tuvo lugar este domingo en el municipio habanero de Regla, donde decenas de vecinos se concentraron frente a la sede del régimen municipal para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, según imágenes y testimonios publicados en redes sociales.

El periodista independiente Magdiel Jorge Castro publicó videos que, según indicó, fueron grabados "frente al edificio del Gobierno municipal". En las imágenes compartidas se escucha a los manifestantes corear consignas como "¡Queremos corriente!" , mientras reclaman una solución a los prolongados apagones que afectan a la comunidad, reseña el portal web Diario de Cuba

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Por su parte, el activista Saúl Manuel compartió mensajes atribuidos a residentes de la zona. En uno de ellos se afirma que existía una "fuerte protesta" frente al Gobierno de Regla, con "mucha presencia policial". El remitente aseguró que los vecinos están "cansados" tras pasar "días sin luz ni agua" y denunció que las autoridades estarían retirando teléfonos celulares para impedir que se tomaran imágenes. También afirmó que en el lugar había "mucho más" de cien personas.

La manifestación se produce apenas dos días después de otra protesta reportada en el mismo municipio. Según publicaciones difundidas entonces, residentes de la calle Maceo, entre Fresneda y Perdomo, bloquearon una vía pública para denunciar la falta simultánea de electricidad y agua potable. De acuerdo con esos reportes, la acción interrumpió temporalmente el tráfico y obligó a detener al menos un ómnibus de transporte público.

Imágenes compartidas por los periodistas independientes Yosmany Mayeta Labrada y Magdiel Jorge Castro, así como por el creador de contenido Elio Rafael Sosa, mostraron a vecinos ocupando la calle mientras agentes de tránsito permanecían en la zona.

Asimismo, el activista Saúl Manuel difundió testimonios sobre incidentes ocurridos la noche anterior en Arroyo Arenas, en el municipio de La Lisa. Una residente afirmó que en la localidad se escuchó un fuerte cacerolazo y que repicaron las campanas de una iglesia. Según su relato, los habitantes sufren cortes eléctricos continuos desde inicios de mayo y apenas reciben servicio durante unas pocas horas al día.

Otro mensaje publicado por el activista sostiene que, presuntamente, varias personas protestaron frente a una estación policial en San Agustín, donde habrían incendiado contenedores de basura y lanzado piedras. Estas afirmaciones proceden de testimonios llegados al activista y no pudieron ser verificadas de manera independiente.

La termoeléctrica Felton salió del sistema el sábado por una falla en el sistema automático de la bomba de agua, según la estatal Union Eléctrica (UNE). Aunque logró reincorporarse horas después, la incidencia se suma a la salida de la Guiteras, cuya rotura del viernes dejó al país sin una de sus principales fuentes de generación.

Antes de estas averías, la UNE ya preveía un déficit superior a 1.990MW en el horario pico. Varias unidades en Santa Cruz del Norte, Mariel, Nuevitas y Renté continúan fuera de servicio o en mantenimiento, mientras La Habana reportó apagones equivalentes a 314MW.

En Matanzas, los técnicos inspeccionan la caldera de la Guiteras, pero reconocen que no cuentan con las piezas necesarias para una reparación profunda. El Gobierno atribuyó esta carencia a las nuevas sanciones de EEUU, tras la denuncia del político francés JeanLuc Mélenchon sobre la negativa de la naviera CMA CGM a transportar repuestos.

La Guiteras acumula 13 paradas en 2026, y aunque se promete un mantenimiento general, compromisos similares no se han cumplido en años anteriores.

FUENTE: Diario de Cuba