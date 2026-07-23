El legado de Oswaldo Payá y Harold Cepero vive entre los cubanos, a 14 años de sus muertes

Familiares y amigos del líder opositor Oswaldo Payá portan su féretro durante su funeral, el 24 de julio de 2012, en el cementerio de Cristóbal Colón de La Habana. Oswaldo Payá, galardonado con el premio Sájarov de derechos humanos y quien desafió durante décadas al régimen comunista de la isla, falleció la víspera en un accidente automovilístico ocurrido el 22 de julio de 2012.

En templos, hogares, plazas y espacios de reunión en Cuba y en ciudades del exilio, la figura de Oswaldo Payá Sardiñas y del joven Harold Cepero convoca a la oración, la reflexión y el recuerdo.

Catorce años después del suceso ocurrido en la carretera de Bayamo, en la provincia de Granma, la búsqueda de justicia reúne a familiares, integrantes del Movimiento Cristiano Liberación y activistas de derechos humanos. La fecha marca una jornada de homenaje a quienes dedicaron sus vidas a la promoción de los derechos civiles y políticos en la isla mediante métodos pacíficos.

Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación en la década de 1980 y ganador del Premio Sajarov del Parlamento Europeo en 2002, encabezó la recolección de miles de firmas ciudadanas para el Proyecto Varela. La iniciativa legal buscaba el reconocimiento de la libertad de expresión, la libertad de asociación, la amnistía para los presos políticos y la realización de elecciones plurales en el país.

Harold Cepero, miembro del mismo grupo y estudiante expulsado de la universidad por sus posturas críticas, acompañó esa labor organizativa hasta los últimos momentos de su vida. Ambos dirigentes recorrieron el territorio nacional con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de las reformas democráticas.

¿Qué pasó con Harold Cepero y Oswaldo Payá?

Aquel 22 de julio de 2012, el automóvil donde viajaban Payá y Cepero junto al dirigente juvenil español Ángel Carromero y al activista sueco Jens Aron Modig terminó fuera del camino tras el impacto de otro vehículo.

La versión gubernamental atribuyó el desenlace a un accidente de tránsito por exceso de velocidad y condenó a Carromero. No obstante, sobrevivientes y familiares expresaron desde el primer momento sus dudas sobre el expediente e indicaron la persecución e embestida de un automóvil oficial, recuerda el portal web Martí Noticias.

El dictamen del organismo internacional confirmó la participación de agentes de la Seguridad del Estado en el hecho. La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos determinó la responsabilidad estatal en la violación del derecho a la vida, la honra y la libertad de expresión de ambas personas, así como la existencia de irregularidades en los peritajes y en las investigaciones judiciales.

En el contexto actual de la conmemoración, familiares de las víctimas y dirigentes cívicos señalan que la ausencia de ambos opositores deja un vacío en el movimiento pacífico, pero también un referente para las nuevas generaciones de activistas. Rosa María Payá, representante de la plataforma Cuba Decide e hija del opositor, reiteró durante las jornadas de recordación la vigencia del pensamiento de su padre. Las lecturas de los documentos organizativos y los testimonios difundidos en estos actos abordan la necesidad de continuar los esfuerzos por la reconciliación entre los ciudadanos y el cese de las represalias contra los disidentes en la isla, reseña Diario de Cuba.

La conmemoración del aniversario abarca actividades dentro de la isla y en diversas urbes internacionales:

Celebración de liturgias y misas de réquiem en parroquias de La Habana, Miami y Madrid para pedir por la memoria de los líderes de la oposición pacífica.

Encuentros de reflexión comunitaria para la lectura y análisis de las propuestas ciudadanas del Proyecto Varela.

Encendido de velas y altares domésticos en hogares cubanos como gesto de recordación ante el silencio oficial.

Realización de paneles y actos cívicos en el exilio para la revisión de los documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso.

Difusión de audiovisuales, entrevistas y escritos históricos sobre la vida y trayectoria de Oswaldo Payá y Harold Cepero en medios de comunicación y redes digitales.

A más de una década de los acontecimientos en Bayamo, la figura de Oswaldo Payá y Harold Cepero permanece en la historia política de Cuba. Las demandas planteadas por ambos defensores de derechos humanos sobre la libertad, el respeto a la dignidad y la participación democrática mantienen su presencia en los reclamos de la ciudadanía y de las organizaciones opositoras dentro y fuera del país.

FUENTE: Con información de Martí Noticias/ Diario de Cuba