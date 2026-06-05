viernes 5  de  junio 2026
MOVIMIENTO

Militares del régimen en Cuba se reúnen en el Teatro Karl Marx en medio de tensiones con EEUU

Oficiales del MININT y otros miembros de la cúpula del régimen cubano asistieron al Teatro Karl Marx este viernes

Militares se reúnen en el Teatro Karl Marx, en La Habana, según informó el periodista Patrick Oppmann.

Militares se reúnen en el Teatro Karl Marx, en La Habana, según informó el periodista Patrick Oppmann.

Captura de pantalla / Patrick Oppmann / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Militares y oficiales del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba marcharon este jueves en formación hacia el Teatro Karl Marx, en el barrio habanero de Miramar, donde tuvo lugar un acto oficial de alto nivel vinculado a las celebraciones por el 65 aniversario de esa institución.

La concentración fue documentada por el corresponsal de CNN en La Habana, Patrick Oppmann, quien compartió imágenes y comentarios sobre el despliegue de uniformados que observó durante su caminata matutina.

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“Me encontré con una gran concentración de oficiales militares en mi paseo de la mañana, aparentemente para conmemorar el aniversario del Ministerio del Interior de Cuba mañana”, señaló el periodista en su cuenta de X.

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La movilización ocurre en una fecha simbólica para el aparato de seguridad del Estado cubano. El 5 de junio se conmemora el aniversario de la Dirección de Inteligencia (DI), históricamente conocida como Dirección General de Inteligencia (DGI), mientras que el 6 de junio marca el aniversario oficial de la creación del Ministerio del Interior, que este año cumple 65 años de existencia.

El Teatro Karl Marx ha servido históricamente como escenario para este tipo de ceremonias. Entre los antecedentes figura el acto celebrado el 6 de junio de 1976 por el XV aniversario del MININT, durante el cual Fidel Castro pronunció un discurso ante miembros de la institución.

La actividad tuvo lugar apenas un día después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios, familiares de la cúpula gobernante y varias entidades vinculadas al aparato político, militar y económico del régimen cubano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó en su actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas al gobernante Miguel Díaz-Canel; a su esposa, Lis Cuesta; al asesor Manuel Anido Cuesta; a Alejandro Castro Espín, general de brigada del Ministerio del Interior e hijo de Raúl Castro; así como a Raúl Alejandro Castro Calis.

Las medidas también alcanzan a organizaciones e instituciones estrechamente asociadas al sistema de control político del Estado cubano, entre ellas los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), la agencia de viajes Amistur y varias empresas vinculadas al sector minero.

Entre las entidades sancionadas figura además Minera La Victoria S.A., empresa mixta creada por la australiana Antilles Gold Limited y socios estatales cubanos vinculados a GeoMinera S.A. La medida se suma a acciones previas contra compañías relacionadas con la extracción y exportación de recursos minerales en la Isla.

En paralelo a los actos conmemorativos, altos dirigentes del Partido Comunista de Cuba difundieron mensajes de respaldo al MININT. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, calificó a la institución como un “guardián fiel de la Revolución y la soberanía nacional” y afirmó que su labor ha sido fundamental para la defensa del orden interior y la seguridad del país.

“El pueblo de Cuba seguirá defendiendo su derecho a vivir en paz, sin subordinaciones ni concesiones”, escribió Morales Ojeda en la red social X, al felicitar al organismo del régimen por su aniversario.

La conmemoración también estuvo acompañada por mensajes institucionales de respaldo al MININT. La Contraloría General de la República publicó un extenso texto en el que definió a la institución como una pieza esencial en la defensa del sistema político cubano desde su creación en 1961. El organismo destacó el papel histórico del MININT en las labores de inteligencia, contrainteligencia, orden público y control fronterizo, y reprodujo declaraciones del dictador Fidel Castro que describían la labor de sus integrantes como una “lucha incesante” frente a lo que el liderazgo revolucionario ha caracterizado durante décadas como amenazas provenientes del “imperialismo” y la “contrarrevolución”.

El documento también vinculó las actuales funciones del ministerio con el enfrentamiento a las sanciones estadounidenses y los desafíos económicos y de seguridad que enfrenta el país.

La publicación adquiere relevancia adicional por producirse apenas horas después de que Washington ampliara sus sanciones contra miembros de la cúpula política y militar cubana. En su mensaje, la Contraloría sostuvo que el papel del Ministerio del Interior cobra especial importancia en el contexto actual, que describió como una etapa de mayor presión externa contra la Isla, y llamó a cerrar filas en torno a las instituciones encargadas de la seguridad y el orden interior.

Aunque las autoridades cubanas no han establecido públicamente una relación entre el acto celebrado en el Teatro Karl Marx y las recientes sanciones estadounidenses, la coincidencia temporal entre ambos acontecimientos se produce en un contexto de renovada presión de Washington sobre figuras clave del aparato político, militar y de inteligencia de la Isla.

El Ministerio del Interior constituye una de las instituciones más influyentes dentro de la estructura de poder del régimen castrista. Bajo su autoridad operan organismos encargados de la inteligencia exterior, la contrainteligencia, la seguridad del Estado, el control migratorio, la policía nacional y diversos mecanismos de vigilancia interna que han desempeñado un papel central en la preservación del sistema político instaurado tras la revolución comunista de 1959.

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FUENTE: Con información de: Patrick Oppmann - CNN / Diario de Cuba / Contraloría General de la República de Cuba

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