viernes 5  de  junio 2026
CRISIS

Cuba autorizó a empresa española comercializar equipos energéticos y eléctricos, desafía a EEUU

También están autorizadas otra compañías de España, Chipre y de República Dominicana

Cuba trata de mitigar la grave crisis energética existente (Cortesía captura Instagram @cubanosdelmundo)

Cuba trata de mitigar la grave crisis energética existente (Cortesía captura Instagram @cubanosdelmundo)

Cortesía captura Instagram @cubanosdelmundo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- El Gobierno cubano autorizó este viernes la inscripción en el registro de empresas extranjeras de una firma española con permiso para comercializar, entre otras líneas de productos, equipos energéticos y eléctricos de carácter industrial.

La Gaceta Oficial publicó una resolución del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, que valida la institución de una sucursal de la empresa Dietampa en la isla y su reconocimiento legal.

Lee además
Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'
El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.
DICTADURA

La mentira oficial sobre Raúl Castro que intenta tapar la represión en Cuba

El anuncio se produce en medio la creciente presión de EEUU, que amenaza con sanciones a quienes se vinculen comercialmente con Cuba (especialmente en sectores como la energía, la minería y la defensa), y de una profunda crisis energética en la isla, agravada por el embargo petrolero impuesto por Washington.

El documento autoriza a la empresa a comercializar productos de los capítulos 84 y 85 que, entre otros elementos, incluyen “reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos”, así como “máquinas, aparatos y material eléctrico”.

Esta empresa, sin embargo, no tiene autorización para importar directamente ni para distribuir por el país, detalla la resolución.

La Gaceta Oficial publica también las autorizaciones para otra empresa española, Hydro Difusión, centrada en el mundo de las soluciones con plástico; la chipriota Gilmar Investments, de intermediación inversionista y financiera; y la dominicana Sunye, centrada en la comercialización de maquinaria, herramientas y accesorios para vehículos.

Mientras otras empresas españolas como cadenas hoteleras y líneas aéreas han dejado de operar en la isla, así como, Visa y MasterCard operaran hasta este sábado 6 de junio.

Según datos del ICEX recogidos por la agencia EFE, la inversión española acumulada en la isla entre 1993 y 2024 asciende a 465 millones de euros (541 millones de dólares), concentrada principalmente en el sector hotelero.

El abandono de las operaciones comerciales de firmas españolas en Cuba obedece a la orden ejecutiva 14404 de la administración Trump del 1 de mayo, que estipula sanciones secundarias para empresas extranjeras con vínculos comerciales con GAESA (empresa militar que controla casi toda la economía cubana) y fijó el 5 de junio como fecha límite para deshacer esos lazos, bajo pena de quedar excluidas del sistema financiero estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Militares del régimen en Cuba se reúnen en el Teatro Karl Marx en medio de tensiones con EEUU

EEUU pone fin a periodo de gracia para que empresas rompan con Cuba sin represalias

Mapas de Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Para muchos integrantes de la diáspora, los acontecimientos relacionados con Óscar Pérez forman parte de una herida colectiva todavía abierta video
VENEZUELA

Ocho años tras la verdad: El documental que revive el asesinato de Óscar Pérez llega a Miami

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
Seguridad electoral

Senado rechaza iniciativa de ley respaldada por Trump que exige identificación a votantes

Maribel Guardia ofrece sus declaraciones a la prensa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. La madre de Jenni Rivera le envió mensajes de apoyo a la actriz.
CONTROVERSIA

Abogado de Maribel Guardia asegura que la actriz es la tutora de su nieto

Hugo Chávez y su hija María Gabriela (Cortesía)
VENEZUELA

El "legado" de Hugo Chávez: ¿María Gabriela, la sucesora de Delcy Rodríguez?

Te puede interesar

 Personas transitan frente a un hotel este miércoles, en La Habana (Cuba).
MEDIDAS

EEUU pone fin a periodo de gracia para que empresas rompan con Cuba sin represalias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Juez invalida política de Trump que pausó proceso migratorio y de asilo a extranjeros de 39 países

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.
PROCESO PENAL

Nicolás Maduro contrata a abogada experta en descalificar a testigos en causas penales

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Shevrin Jones es actualmente senador estatal por el partido demócrata. 
ELECCIONES 2026

Shevrin Jones lanza campaña al Congreso federal por el distrito 24 de Florida