"Quisiera morirme, no vale la pena vivir esta vida de mierda": el auténtico drama de muchos cubanos

Según un vecino, “ella llevaba meses quejándose por la falta de alimentos, medicamentos, los apagones de veinte horas al día, lo que se suma a toda la odisea que sufrimos los cubanos para sobrevivir. Las cosas en Río Cauto están que arden. Mucha hambre. Un poco de leña o carbón para cocinar cuesta mil y pico de pesos. Te mueres en la cama y no hay transporte para llevarte al médico. Demasiadas necesidades y el gobierno no hace nada. La gente está desilusionada. En mi caso, no aguanto más, quisiera morirme, no vale la pena vivir esta vida de mierda”, dice por WhatsApp.