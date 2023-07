Ratifican a 13 candidatos para las primarias opositoras

A partir de hoy, 24 de julio, comienza el periodo de modificaciones sin efecto en boleta y la oficialización de manifestaciones de apoyo, el cual se extenderá hasta el 12 de octubre. Cabe destacar que las primarias están previstas para el 22 de octubre de este año.

El jueves 20 de julio, el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) retiró la candidatura de José Rafael Hernández, y anunció que no postulará candidato propio a la primaria opositora. El vicepresidente de UNT, Luis Rondón, dijo en declaraciones a los medios que el retiro de Hernández no significa que dejarán de apoyar la primaria. Explicó que la postulación de Hernández no era definitiva y que se encuentran sosteniendo reuniones con los partidos y candidatos para estudiar qué opción apoyarán.

Sostuvo que esperan que las primarias deben generar un resultado que aglutine los distintos puntos de vista de la oposición. Rondón enfatizó que UNT y su líder, el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, apoyarán la consulta.

primarias-debate-candidatos Los candidatos a la primaria de la oposición en Venezuela participan en un debate en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Twitter / @cnprimariave

Inhabilitaciones generan diferencias

Tres de los candidatos a las primarias de la oposición en Venezuela se encuentran inhabilitados para ocupar cargos públicos, como Henrique Capriles, cuya inhabilitación por 15 años fue dictada en 2017; Freddy Superlano, a quien le fue aplicada una inhabilitación retroactiva en diciembre de 2021 luego que venciera al chavismo en el estado Barinas, natal de Hugo Chávez; y María Corina Machado, quien fue inhabilitada recientemente por la Contraloría General, también por 15 años.

Esta situación ha generado diferencias entre los candidatos a las primarias. Carlos Prosperi (AD) planteó que los aspirantes que están inhabilitados deben retirarse de la contienda electoral.

"No dudo en que vendrán nuevas inhabilitaciones por lo que, todos los candidatos debemos ponernos la mano en el corazón si de verdad queremos a Venezuela y apartarnos por el bien de ella y jugar con las reglas que tenemos", expresó.

Prosperi expuso que si llegase a ser inhabilitado no van a “engañar al electorado”. “No podemos participar donde nos van a negar la inscripción en el Consejo Nacional Electoral”,dijo.

Por su parte, el independiente Andrés Caleca, aseguró que la sucesión de un líder inhabilitado en los comicios “sería decirle al tirano (Nicolás Maduro) que puede ir inhabilitando candidatos hasta que tenga el que le parezca”.

Machado, en tanto, rechaza la propuesta de un “orden de sucesión” ante las inhabilitaciones políticas e insiste en que se debe respetar la “voluntad” de los venezolanos en la primaria.

En las últimas semanas y después del debate que protagonizaron los candidatos se ha venido hablando de la necesidad de trazar una estrategia para enfrentar un eventual escenario similar al de Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega inhabilitó a todos los candidatos opositores.

Embed Estos son los 13 candidatos a la Elección Primaria, terminado el lapso de modificaciones con efecto en boleta este 23 de julio. pic.twitter.com/cAMAXWQTRY — Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) July 24, 2023

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de laverdaddemonagas.com