Candidatos a las primarias se miden en debate

La actividad se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas, y participaron los candidatos: María Corina Machado, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, Freddy Superlano, Tamara Adrían, Delsa Solórzano, Andrés Caleca y César Pérez Vivas. El gran ausente fue el candidato de Primero Justicia, el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, que dijo no estar de acuerdo con la actividad porque, en su opinión, iba a "profundizar" las diferencias entre los opositores y "no es la respuesta" a los intentos del régimen bloquear las primarias.

El debate comenzó a las 11:30 am, media hora después de la hora pautada. En el escenario los siete candidatos esperaban expentantes el inicio de las preguntas. Para la interrogante inicial, cada aspirante tenía un minuto y medio para responder. Para el resto de las preguntas, el tiempo de respuesta era de un minuto.

El cómo enfrentar la posible inhabilitación por parte del régimen de todos los candidatos, así como un escenario en el que una orden judicial acabe con las primarias fueron los temas que generaron las respuestas más firmes de los contendientes.

La inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años dictada contra la candidata María Corina Machado intensificó las alarmas entre los aspirantes, quienes afirmaron estar unidos a pesar de las adversidades y ratificaron su deseo de medirse mediante una consulta.

"Las inhabilitaciones políticas son inconstitucionales. Yo soy defensora de DDHH y abogada. No puedo jamás defender una ilegalidad. Por ello, mi partido defendió que los candidatos que estuvieran inhabilitados puedan participar en la primaria", dijo Delsa Solórzano a la pregunta de qué estrategia usarán para enfrentar las inhabilitaciones del régimen.

"Hay que entender que el 22 de octubre hay que dar un primer paso a pesar de las adversidades. La inhabilitación más reciente fue la de María Corina Machado, pero no podemos olvidar la situación de Superlano en Barinas. Eso llevó a seguir actuando por encima de los liderazgos nacionales. Hay ventajismo electoral, pero no existe fraude si nos unimos", dijo Carlos Prosperi.

"Nuestra ruta es electoral, pacífica y ciudadana. Vamos por ese camino porque Maduro quiere sabotear el proceso electoral, quiere que nosotros nos retiremos y volvamos de nuevo a la abstención y la no participación. Por eso pone todos los obstáculos. Que sea Maduro que le de el palo a la lámpara y no nosotros. Estamos dispuestos a garantizar un entendimiento. Espero que todos mis colegas podamos afinar la estrategia para entregarle una opción válida, pero esa estrategia no la podemos dar por adelantado porque Maduro la conocerá", respondió César Pérez Vivas.

"Harán lo posible para implosionar las primarias. Ya implosionaron al CNE. Van a inhabilitar a todos los candidatos posibles. Pondrán un CNE espanta votos. Quieren que abandonemos la ruta electoral. Saben que no ganan ninguna elección. No podrán hacer fraude porque la victoria será aplastante. Si quieren desconocer el triunfo, nos vemos en el asfalto", dijo por su parte Andrés Caleca.

"Esto es un juego colaborativo. Si no remamos todos, estamos en riesgo de perder la Venezuela del siglo XXI. Necesitamos un orden de sucesión porque van a jugar a Game of Thrones", opinó Tamara Adrián.

"Creo que la clave es la primaria. No es Maduro quien va a decidir nuestra candidatura. Son los ciudadanos. Y esa primaria que hoy es la unidad realmente es la que nos tiene que dar la fortaleza apoyándonos en cada ciudadano, y lo que nos va a permitir construir de manera compartida una estrategia. Creo que es inaceptable que el régimen esté planteando una inhabilitación y que nosotros podamos sumisamente claudicar ante ese planteamiento. Firmeza con el pueblo", afirmó Andrés Velásquez.

"Los venezolanos estamos entendiendo que por fin vamos a tener el poder en nuestras manos para decidir. Las primarias son mucho más, es la construcción de fuerza ciudadana, de una ruta clara y vamos hasta el final. Aquí no cabe hablar de sucesiones. ¿Para qué son las elecciones? Para que la gente decida y no para que Maduro imponga a quien quiera. Lo que viene es duro y serán muchas las barreras y una por una las vamos a derrotar y por eso la primaria”, dijo María Corina Machado.

"Lo que se nos presenta es un gran reto y nadie esta preparado para esto. Desde mi inhabilitación empezó una lucha de calle. Las primarias son la legitimidad del liderazgo, si se consigue de manera contundente con la gente, tendrá la posibilidad de incidir en cómo se toman decisiones, sin dejar de lado a la gente. Hoy no hay un mecanismo diseñado, hoy puede ser que se inicie esa discusión y este debate puede servir para ello", respondió Freddy Superlano.

Ante el planteamiento de tener preparada una lista de sucesores o dar la pelea por quienes resulten electos y sean inhabilitados, los candidatos se comprometieron a defender las primarias.

"Nuestro compromiso es defender la primaria. Plantear escenarios diferentes cuando hoy la dictadura está buscando destruir la primaria, es dar por concreto el objetivo del gobierno. Vamos a dialogar para poder abordar de manera certera esa estrategia, pero no se la vamos a dar en plato servido a Maduro", expresó César Pérez Vivas.

"Yo quiero hablarle a cada venezolano. El futuro se construye cada día. Nos dijeron que era imposible hacer la primaria y aquí vamos. En la medida que construimos fuerza cambiamos realidades. Quien vote el pueblo de Venezuela será quien enfrente y derrote a Maduro en 2024. Es un tema de fuerza y de confianza. No podemos jugar con las reglas de la tiranía, sino hacer valer las fuerzas de la ciudadanía”, manifestó María Corina Machado.

"La primaria tiene la fórmula de resolver varias de estas incógnitas. La legitimidad de la primaria es importante, pero lo más importante es construir unidad", dijo Freddy Superlano.

"El escenario de Nicaragua en Venezuela depende de la presión de nuestros aliados y de la presión de la coalición interna que consolidemos, sólo de esta forma podremos evitar la hipótesis Nicaragua. Juntos y unidos vamos a lograr ese cambio", señaló Tamara Adrián.

"Yo voy a insistir en que no olvidemos a quién estamos enfrentando. Estamos enfrentando una dictadura criminal que va a hacer todo por dividirnos. Estoy en pleno desacuerdo con que alguno de nosotros salga a hablar de sucesión, porque sería decirle al tirano que el puede ir inhabilitando y quitando candidatos", indicó Andrés Velásquez.

"Hemos propuesto que se establezca un orden de sucesión, porque cuando vemos el ejemplo de Barinas, creemos que hay que seguir esa estrategia. Solamente unidos vamos a derrotar el régimen", dijo Delsa Solórzano.

"Plantee la necesidad de que nosotros nos reuniésemos fuera de los focos para analizar lo que tenemos por delante. La situación del país requiere de nuestra unidad. Hemos hablado todos, nos pusimos de acuerdo en varias cosas. Vamos a analizar todos los peligros y escenarios para dar una respuesta conjunta a los venezolanos", afirmó Andrés Caleca.

Desarrollo económico sólo en democracia

El aspecto económico figuró en el debate. ¿Cómo garantizarían un entorno favorable para los negocios y la inversión en Venezuela, teniendo en cuenta que hay grupos de poder actualmente que creen que es posible hacer esto sin tener democracia y libertad?

"Sin libertad no hay prosperidad, y sin confianza no es posible poner a producir a este país para que todos los venezolanos puedan surgir. Hemos propuesto una estabilización expansiva de la economía para acabar con el caos y poner orden, y traer inversones y que Venezuela ofrezca millones de empleos. Abrir los mercados, respetar la propiedad privada", respondió María Corina Machado.

"No hay posibilidad de desarrollo económico en dictadura, en socialismo. Este socialismo que acabó con la propiedad privada y comenzó con el círculo vicioso de la pobreza y que terminó con la extinción del aparato productivo del aparato nacional. Hoy tenemos la obligación de sustituir la economía de puerto que existe por una de producción, para que ello sea posible es necesario devolver la seguridad jurídica", indicó Delsa Solórzano.

"Establecer una economía social y ecológica de mercado. Colocar el eje central en la empresa privada, que es la que puede reactivar un gran crecimiento económico y para eso es fundamental salir de la dictadura", manifestó César Pérez Vivas.

"El paradigna es el desarrollo con inclusión, máximo desarrollo económico y máxima inclusión social, que nadie se quede atrás, pero con respeto al ambiente y enfrentar el calentamiento global. Desarrollo económico productivo en economía de libre de mercado", expresó Tamara Adrián.

"Cambiar un modelo económico, social y político que fracasó. Tenemos el compromiso de dar el paso hacía una economía que pueda garantizar el bienestar del pueblo de Venezuela. Tenemos que invertir en ciencia y en tecnología. No podemos seguir siendo dependientes de un Estado que le ha dado la espalda al pueblo", respondió Carlos Prosperi.

"Confianza es lo que piden los inversionistas, extranjeros o nacionales. Es necesario hacer reformas estructurales, la autonomía del Banco Central de Venezuela, la apertura en la inversión petrolera. Es necesario un cambio político", consideró Freddy Superlano.

"Tiene que estar sustentado bajo la base de la confianza. Pensamos como prioridad las primeras atenciones tienen que estar orientadas a los ajustes de salario para todos los trabajadores del país", dijo Andrés Velásquez.

"Toda la historia moderna en el mundo relaciona directamente el índice de libertad y democracia con el desarrollo económico. No hay ninguna manera que en un régimen autoritario que viola las leyes, que ahuyenta la confianza y crea trabas para la inversión pueda desarrollar el país. El ambiente de democracia plena en todos los ámbitos es lo que permitirá que el país vuelva a encaminarse hacia el desarrollo", planteó Andrés Caleca.

Tensión por las primarias

El debate, el primero que realizan los candidatos a las primarias, se da en un momento en el que existe tensión en el país respecto al tema de la consulta opositora. En días pasados, la Contraloría General informó de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años de la candidata María Corina Machado, quien lidera las encuestas de intención de voto.

La Contraloría argumentó que Machado formó parte del gobierno interino de Juan Guaidó, a quien el régimen señala de usurpación de funciones y corrupción. Asimismo, la institución señaló que las declaraciones patrimoniales de Machado cuando fue legisladora presentan inconsistencias. La candidata dejó de ser diputada de la Asamblea Nacional en 2014 y fue una crítica severa del gobierno de Guaidó.

maria corina machado La líder opositora María Corina Machado habla con sus simpatizantes después de inscribirse para participar en las elecciones primarias de la oposición. AP/ARIANA CUBILLOS

Desde diversos sectores ha habido pronunciamientos que alertan que la medida contra Machado puede ser aplicada por el régimen al resto de candidatos y se han establecido comparaciones con las actuaciones del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Igualmente, la inhabilitación ha sido condenada y rechazada por la comunidad internacional.

Dirigentes chavistas como Diosdado Cabello, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional ilegítima, y el propio Maduro han asomado que las primarias podrían no realizarse.

El lunes, Luis Ratti, candidato independiente, que es considerado operador del régimen, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, para introducir un recurso ante la Sala Electoral que solicita la suspensión de las primarias, porque "están creando caos en el país".

Las primarias "se están convirtiendo en un instrumento para que María Corina Machado llame y convoque al caos en el país", dijo Ratti.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Primarias (CNdP) informó que más de 217 mil venezolanos en el exterior se inscribieron para participar en la consulta a través de la página web creada para ese fin, luego que el lunes al mediodía, hora de Venezuela, se cerrara el plazo para la actualización de datos.

Las primarias de la oposición están pautadas para el venidero 22 de octubre y será un proceso "autogestionado" por la CNdP, luego que el régimen forzara la renuncia de los directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con quienes la oposición venía negociando para contar con el apoyo técnico y logístico requerido para la consulta.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de El Nacional