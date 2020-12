Realidad de los venezolanos: ¿Irse o quedarse?

La publicación explica que los venezolanos dividen el tiempo que viven en conversaciones, el tema de hoy en día para hablar en cada lugar en el que se encuentren es la grave situación política por la que está atravesando el país caribeño, a esto por supuesto se le suma la masiva emigración de venezolanos que están prácticamente huyendo de una crisis económica y social que está consumiendo a la población.

Los venezolanos huyen en busca de mejor calidad de vida, o por lo menos aquellos que tienen la oportunidad de emprender una nueva vida lejos de la tierra que los vio nacer y si es inevitable no sentir nostalgia al ver hacia atrás.

“Yo pienso quedarme hasta tener el dinero suficiente para irme. Sinceramente yo no le veo solución a este problema. No pensé que esto iba a ir tan mal, siempre pensé que algo iba a cambiar, que a pesar de la crisis, uno podría sobrevivir, pero con esta inflación, incluso en dólares, no le veo solución”, señaló Vanessa Zúñiga al periodista Alvaro Algarra, de Voz de América.

Las colas en las embajadas, los listados en las líneas aéreas y las solicitudes en institutos internacionales de idiomas hablan por sí solos.

“No hay muchas esperanzas con esta situación, este 2021, se le ve así como que baja los ánimos, no es fácil para nadie. En mi caso, yo soy músico, nos mantenemos del espectáculo, entonces no ha habido presentaciones. Pensado en irme a Chile, por decir algo cercano, ya lejano he pensado en países en Europa”, dijo Alejandro Corunil.

Venezolanos más optimistas

Algunos venezolanos, más optimistas, insisten en darle un chance a la esperanza de que todo va a cambiar. Este es el caso de Alfredo Mijares, joven recién graduado de Ingeniería.

“Como estudiante lo estuve pensando mucho tiempo, ahora que soy profesional también lo pienso, obviamente, pero sin embargo quiero darle una oportunidad a mi país y buscar la manera de producir aquí”, manifestó.