domingo 24  de  mayo 2026
LUCHA CONTRA EL CRIMEN

Canciller de Chile convoca a sus homólogos a discutir medidas para frenar el crimen organizado

La delincuencia organizada transnacional es una de las principales amenazas para la estabilidad, el desarrollo de los países

El canciller de Chile pide mayor colaboración entre los países (Cancillería de Chile)

El canciller de Chile pide mayor colaboración entre los países (Cancillería de Chile)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO. La lucha contra el crimen organizado es prioridad de varios países de América Latina y a petición del canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna se reunirán este 28 de mayo en Santiago para discutir medidas para frenar el avance de este flagelo.

Asistirán a la reunión, los ministros de Relaciones Interiores de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú para aumentar la coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

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El objetivo del encuentro es acordar “medidas concretas, medibles y verificables, en materias como coordinación fronteriza, cooperación institucional, intercambio de información, trazabilidad de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta”, indicó la Cancillería chilena en un comunicado.

“La delincuencia organizada transnacional es una de las principales amenazas para la estabilidad, el desarrollo de los países y la seguridad de las personas”, señaló Pérez Mackenna. “La delincuencia organizada transnacional es una de las principales amenazas para la estabilidad, el desarrollo de los países y la seguridad de las personas”, señaló Pérez Mackenna.

“Debido a su naturaleza transfronteriza, los esfuerzos de los países de manera individual son insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política y técnica, interoperabilidad institucional e intercambio oportuno de información. La clave es la unidad”, agregó.

En la cita participarán, por parte de Argentina, los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva, respectivamente; por parte de Ecuador, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld Rosero, y el viceministro de Seguridad Pública, Andrés Ribadeneira Brown; y por parte de Perú, los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior , Carlos Pareja y José Zapata Morante.

También asistirá el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo Carrasco; y los ministros de Relaciones Exteriores y Seguridad Pública de Chile, Francisco Pérez Mackenna y Martín Arrau, que actuarán como anfitriones.

A excepción de Perú -inmerso en un largo proceso electoral-, todos los países participantes están gobernados por mandatarios de derecha o extrema derecha que forman parte de la iniciativa “Escudo de las Américas”, lanzada en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.

FUENTE: Con infomación de EFE

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