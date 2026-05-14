España cesa permisos de residencia temporal a venezolanos a partir del 12 de junio

MADRID.- El gobierno de España informó que dejará de conceder o renovar permisos de residencia temporal por razones humanitarias, mayoritariamente a venezolanos , a partir del 12 de junio próximo, cuando entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo en toda la Unión Europea (UE).

El Ministerio del Interior español en su decisión estableció, sin embargo, "un mecanismo de transición" para que los inmigrantes que ya cuentan con la autorización de residencia temporal puedan migrar hacia otros permisos contemplados en el reglamento de extranjería, informaron agencias.

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La medida afecta directamente a unas 57,334 autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias que el gobierno de España concedió en su mayoría a ciudadanos de Venezuela, según datos del despacho del interior.

El permiso por razones humanitarias es una vía que el Ejecutivo puso en marcha en 2018, ante el creciente número de solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos, principalmente, y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado.

Este mecanismo permitió regularizar la situación de 240,000 inmigrantes, provenientes de Venezuela, que atravesaba una crisis humanitaria compleja, y buscaron a España como destino.

Efectos de la medida

Se informó que la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre asilo obliga al gobierno a dejar de otorgar los permisos de residencia porque "induce a confusión" y así, la autoridad responsable de conceder la protección internacional pueda dar autorizaciones por motivos distintos tras dictar una resolución desfavorable, según explica el documento referido por agencias.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, aclaró en abril pasado que los venezolanos podrán acogerse a la regularización extraordinaria, puesta en marcha por el Gobierno una vez finalice esta vía y, después, a los mecanismos ordinarios previstos en el reglamento de extranjería.

En busca de garantizar la transición sin problemas, el gobierno incluyó una modificación del reglamento de extranjería que entró en vigor el pasado 16 de abril.

Este cambio establece que, a partir de esa fecha, todas las personas que en la actualidad ostentan un título de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional "pueden instar a su modificación hacia otras autorizaciones de residencia y trabajo" en los términos reconocidos en la normativa de extranjería.

Aumentan solicitud de residencia

Según el informe anual de Seguridad Nacional 2025, se registró a lo largo de ese año un gran aumento de solicitudes de protección internacional por parte de ciudadanos de Venezuela.

La cantidad se calcula en cerca de 85,600 frente a las 66,700 de 2024, lo que representa el 60 % de todas las peticiones, indica el reporte conocido este miércoles.

Apunta como factores de atracción para esta población "la concesión generalizada por España de la residencia por razones humanitarias", junto con el cambio de la política migratoria de la administración estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE, Europa Press