Régimen cubano está agotado, afirma Fito Páez

Además, el documental fue manipulado por el castrismo, porque se hace referencia de algunos aspectos históricos controversiales de la dictadura cubana, como la muerte de Camilo Cienfuegos, uno de los principales jefes de la revolución de 1959, que murió ese mismo año en un misterioso accidente aéreo.

Sobre este aspecto de la muerte de Cienfuegos, Fito Páez habló en una entrevista con el medio español El Toque, una plataforma multimedia independiente enfocada en contar sobre Cuba, video publicado por Youtube, en el que señala su punto de vista.

“Esta es una discusión que yo tengo con la juventud comunista les digo muchachos, tienen que investigar esto. No podés repetir la letra de todo lo que te dicen si no tenés pruebas empíricas", argumentó.

El otro episodio del documental manipulado por los castristas fue el fusilamiento en el 2003 de tres jóvenes por desviar la lancha de Regla con el propósito de emigrar a Estados Unidos.

“Yo me promulgo allí contra la pena de muerte, aquí, allá y en cualquier lado y no tengo que pedirle permiso a nadie. Y por otro lado intentan convencer a esta gente a que me vea que soy enemigo de Cuba, Yo soy amigo del pueblo cubano, no soy amigo de ellos, ellos no representan el pueblo cubano y yo sí y voy a estar allí hasta las últimas consecuencias”, afirma Páez.

Cuba hambre.jpg ONU reconoce que en Cuba se pasa hambre AP

El régimen aseguró que no hay censura

El régimen se justificó diciendo que en Cuba no hay censura porque transmitieron el documental, a lo que refutó en la entrevista Páez, porque lo transmitieron sin el consentimiento ni la participación en el debate de Juan Vilar el director y de Ricardo Figueredo el productor y de su propia persona.

La dictadura castrista cuestiona a Páez y comienza a través de las redes hacer señalamientos que fue manipulado por Juan Vilar para que dijera lo que quería. En ese sentido, Páez con ironía dijo “que poco me conocen, no soy una persona fácil de manipular y tengo mis ideas muy claras”.

Sobre este episodio protagonizado por la dictadura cubana de censurar y sesgar el documental, los cineastas y artistas cubanos se pronunciaron, hecho que Fito Páez calificó de histórico en la isla caribeña.

“El gesto de los cineastas, intelectuales en la isla y fuera de ella en juntarse y entender que hay una anomalía, que en Cuba hay censura y manipulación de la información. Ya pasaron 64 años caballeros, ya está, ya se terminó. Basta de echarle la culpa al bloqueo económico norteamericano. Hay que buscar otras formas más inteligentes para que no siga muriendo gente de hambre, ni en el mar, de ninguna manera. Hay sistemas que fracasan”, subrayó. “El gesto de los cineastas, intelectuales en la isla y fuera de ella en juntarse y entender que hay una anomalía, que en Cuba hay censura y manipulación de la información. Ya pasaron 64 años caballeros, ya está, ya se terminó. Basta de echarle la culpa al bloqueo económico norteamericano. Hay que buscar otras formas más inteligentes para que no siga muriendo gente de hambre, ni en el mar, de ninguna manera. Hay sistemas que fracasan”, subrayó.

Indicó que sostener el régimen cubano o el socialismo comunismo, para qué, se preguntó, Páez, ¿para alimentar el ego de algunas personas y líderes? “Me parece que no. No vale la pena, ni una sola vida humana, para que se sostenga una idea en favor de su propia vanidad” enfatizó el cantante y compositor argentino.

Agregó que “La burocracia cubana no es Cuba, que las banderas ideológicas no representan la vida de los pueblos. Eso no es más que sangre y vanidad derramada en la historia. La gente es mucho más sencilla y calidad en todos lados”, precisó.

Por último, reveló que cuánta gente que apoyó la “revolución cubana” hoy en día está arrepentida, se siente defraudada en su fuero íntimo. Situación que considera un dolor y una tragedia.

El socialismo comunismo versus miseria y destrucción

Los socialistas comunistas no creen en las libertades políticas y menos en las libertades económicas, comunicacionales. Los gobiernos bajo este régimen acaban con las riquezas de los pueblos, como sucede en Cuba y Venezuela. El dúo de los Castros, así como Chávez y Maduro son ejemplo, tomaron el control de un país rico y lo llevaron a la miseria.

Venezuela, Argentina y Cuba se encuentran entre los países de América Latina "más miserables" del mundo, según la edición del año 2022 del "Índice de Miseria" que elabora el economista estadounidense Steve Hanke (HAMI, sus siglas en inglés).

Sobre Cuba, el estudio dice que las políticas económicas “desastrosas” han dejado al país en ruinas. Por lo que no es de extrañar, por la utopía comunista, si es el noveno país más miserable del mundo.

Sobre Venezuela se señala que ha tenido dos períodos de hiperinflación bajo el Gobierno de Nicolás Maduro. Desde que llegó al poder (2013), también ha visto colapsar la producción de petróleo de la estatal PDVSA.

El socialismo comunismo de Cuba y Venezuela, es una especie de combinación de autoritarismo que cercena la iniciativa privada, la libertad de expresión e información, las libertades políticas y se violan los derechos fundamentales. El fracaso de las malas políticas de estos países, han llevado a la más cruda pobreza a su pueblo y atribuyen su desastre a las sanciones de Estados Unidos.

@iraimag

FUENTE: Youtube, Arbol Invertido , Milenio