Régimen cubano intenta ofrecer excusas para ganar entrada en los BRICS

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla (izq.), a su llegada a la 18.ª Cumbre de Líderes de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 13 de septiembre de 2026.

NUEVA DELHI.- El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, utilizó la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, a la que Cuba asiste por segundo año como país socio, para atribuir la crisis de la isla a las sanciones de Estados Unidos y exponer ante sus aliados un paquete de 176 reformas económicas aprobadas por la dictadura de La Habana.

Durante el foro multilateral, el funcionario sostuvo reuniones con el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y con los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, e India, Subrahmanyam Jaishankar.

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Según la versión oficial de la cancillería cubana, los encuentros buscaron afianzar vínculos bilaterales y discutir el rol del bloque frente a las naciones del Sur.

La participación de La Habana en este espacio ocurre tras meses de advertencias de la administración del presidente Donald Trump sobre el uso de la isla como plataforma para las operaciones de adversarios estratégicos de Estados Unidos, particularmente Rusia, China e Irán. La participación de La Habana en este espacio ocurre tras meses de advertencias de la administración del presidente Donald Trump sobre el uso de la isla como plataforma para las operaciones de adversarios estratégicos de Estados Unidos, particularmente Rusia, China e Irán.

Tensiones diplomáticas, crisis energética e intercambios bilaterales

Acusaciones y sanciones de EEUU: El pasado agosto, el secretario de Estado Marco Rubio acusó directamente al régimen cubano de funcionar como plataforma operativa para Rusia, China e Irán a 90 millas del territorio estadounidense. Tras las declaraciones, Washington sancionó a cinco entidades y ocho funcionarios vinculados a la importación de armamento y a la cooperación militar con adversarios de Estados Unidos.

Seguridad y reporte del Departamento de Estado: La administración estadounidense ha enfocado su política hacia Cuba en las implicaciones militares y de inteligencia atribuidas a dichas alianzas. El informe «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», divulgado en verano por el Departamento de Estado, calificó al régimen como una amenaza estructural para la seguridad de EEUU.

Justificación de la crisis ante Vietnam: En su reunión con Le Minh Hung, Rodríguez argumentó que la situación de la isla responde al bloqueo de combustible de EEUU desde enero y al cerco financiero, presentando las 176 medidas de junio destinadas a liberalizar y descentralizar la economía.

Proyectos fotovoltaicos y limitaciones: El canciller abordó la energía solar como la principal apuesta gubernamental ante la baja capacidad de generación eléctrica, plan que contempla la instalación de 92 parques solares junto a China para aportar 2.000 megavatios, aunque condicionado por la fragilidad del sistema electroenergético nacional.

Diálogo con Brasil e India: Las conversaciones con Mauro Vieira y Subrahmanyam Jaishankar abordaron temas de interés común y las posibilidades de intercambio comercial en el marco del grupo BRICS.

En el marco de la Cumbre de #BRICS2026 sostuve fructíferos encuentros con los Cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, India, @DrSJaishankar, Tailandia @SihasakPh, e Irán @araghchi.



Destacamos la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales y de aprovechar las… pic.twitter.com/hA3nGvlcjw — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 13, 2026

FUENTE: Con información de EFE