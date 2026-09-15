martes 15  de  septiembre 2026
comercio

EEUU aumenta aranceles hasta un 50% a productos canadienses

Algunos quesos, pieles de animales, lanchas a motor, productos de papel o de acero están ahora sujetos a un arancel del 50% al entrar en Estados Unidos

Un camión de carga atraviesa el puente entre EEUU y Canadá en la provincia de Ontario.

Un camión de carga atraviesa el puente entre EEUU y Canadá en la provincia de Ontario.

COLE BURSTON/ AFP
Por Leonardo Morales

Estados Unidos incrementó el martes gravámenes de aduana de hasta un 50% a una serie de productos canadienses en respuesta al aumento de tarifas a exportaciones estadounidenses.

Algunos quesos, pieles de animales, lanchas a motor, productos de papel o de acero están ahora sujetos a un arancel del 50% al entrar en Estados Unidos.

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Mercancías que habían sido objeto de un recargo de la misma magnitud quedan ahora exentas como el papel higiénico, el cemento o el whisky (en envases de más de cuatro litros).

Estos cambios se anunciaron la semana pasada, después de que Ottawa aumentara los aranceles a productos estadounidenses.

Washington también tiene previsto prohibir ciertas importaciones canadienses a partir del 29 de septiembre.

La lista incluye bebidas alcohólicas, suero de leche y motos de más de 800 centímetros cúbicos.

La economía canadiense depende en gran medida de Estados Unidos, donde terminan tres cuartas partes de sus exportaciones.

Las economías de Estados Unidos, Canadá y México están vinculadas mediante el Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC), que se renegocia en la actualidad por parte de Washington.

FUENTE: Con información de AFP.

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