Colombia registra tres sismos en seis minutos que reavivan el recuerdo del terremoto de agosto

Esta vista aérea muestra a equipos de rescate buscando supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y equipos de rescate colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década causara la muerte de al menos 169 personas y destruyera decenas de edificios.

BOGOTÁ — Tres sismos con epicentro en el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, sacudieron este lunes el oeste de Colombia en menos de diez minutos, en una nueva jornada de actividad sísmica que reavivó el recuerdo del gran terremoto de agosto.

Los movimientos se registraron entre las 15:02 y las 15:08 de la tarde hora local (20.02 y 20.08 GMT), según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El primero tuvo una magnitud de 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros. Dos minutos después se registró otro de 4,1, a 41 kilómetros de profundidad, seguido de un tercero de magnitud 4,4 a 40 kilómetros de profundidad.

Los movimientos fueron percibidos en distintos puntos del occidente del país, entre ellos Cali, Pereira y Manizales, aunque hasta el momento no se han reportado daños asociados a estos nuevos eventos.

La sucesión de sismos se produce además en una zona que ha concentrado buena parte de la actividad sísmica registrada en las últimas semanas.

El pasado sábado 12 de septiembre, el SGC reportó otros cuatro movimientos en Colombia, tres de ellos con epicentro en Chocó, uno de los cuales alcanzó una magnitud de 4,6.

Ese departamento fue también el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó una de las peores emergencias de la historia reciente del país, con 331 fallecidos.

Este terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar (Chocó) y fue el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI. De acuerdo con el SGC, durante las semanas posteriores se contabilizaron unas 300 réplicas.

Colombia es un país sísmicamente activo debido a su ubicación en una zona de interacción de varias placas tectónicas, por lo que los movimientos de tierra forman parte de su dinámica geológica.

Hasta el momento, se han reportado 331 personas fallecidas, 4.400 heridos, 400.000 afectados y daños por 9.500 millones de dólares, de acuerdo con las cifras aportadas por las autoridades.

FUENTE: Con información de EFE/El Espectador