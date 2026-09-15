Donald Trump no descarta encuentro con Delcy Rodríguez en Nueva York

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

CARACAS.- La posibilidad de que Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, la dio a conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 12 de septiembre, cuando de regreso de su viaje de Irlanda no descartó un encuentro.

El jefe de Estado hizo la revelación cuando periodistas lo interrogaron acerca de si sostendría un encuentro con la mandataria venezolana para hablar sobre petróleo.

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Trump respondió: “Tal vez, sí, bueno, ahora ya tenemos el petróleo. Estamos recibiendo millones de barriles de petróleo al mes”, respondió Trump.

El presidente estadounidense no confirmó que el encuentro esté programado, pero tampoco descartó que pueda producirse durante la presencia de dirigentes internacionales en Nueva York.

Aunque oficialmente en Venezuela no se ha informado sobre la gira de Rodríguez, se da como un hecho, de acuerdo con reportes periodísticos, que asista al 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU que se llevará a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con un debate general programado del 22 al 28 de septiembre de 2026.

El viaje marcaría un paso más en el acercamiento entre el régimen encargado venezolano y Washington.

Rodríguez sería la primera jefa del poder del régimen en participar en ese encuentro internacional desde Nicolás Maduro en septiembre de 2018.

Las fuentes señalaron que la funcionaria tendría previsto sostener reuniones de alto nivel durante su estadía, aunque el viaje todavía no ha sido anunciado oficialmente.

El posible desplazamiento ocurre mientras Washington y el chavismo profundizan sus vínculos económicos y diplomáticos tras la salida de Maduro del poder.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas el 3 de enero y ese mismo día trasladados a una prisión en Nueva York donde están a la espera del juicio, que inicia en junio de 2027. Enfrentan cargos por terrorismo y narcotráfico.

La defensa de Maduro solicitó la desestimación del caso con el alegato de que posee inmunidad como jefe de Estado. A Flores se le concedió mantener en secreto su estado de salud, pero no le fue aprobada la reclusión en una residencia particular.

Propiciar encuentros

La eventual presencia de Rodríguez en Nueva York también podría propiciar encuentros con Donald Trump y Marco Rubio.

La visita tendría además un componente particularmente simbólico: Rodríguez coincidiría en Nueva York con Maduro, quien permanece bajo custodia federal estadounidense mientras enfrenta cargos por narcoterrorismo y narcotráfico.

El encuentro internacional concentra cada septiembre a presidentes, primeros ministros y representantes de los Estados miembros de Naciones Unidas, convirtiendo a Nueva York en uno de los principales escenarios diplomáticos del año.

La Asamblea General reúne a los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, cada uno con derecho a un voto, y sirve como escenario para discutir asuntos internacionales relacionados con seguridad, derechos humanos, desarrollo y otros temas de la agenda global.

Ese calendario abre una ventana para que puedan realizarse encuentros bilaterales paralelos a las sesiones de la organización.

FUENTE: Con información de Portafolio, La Patilla/El Universal/ EVTV Miami