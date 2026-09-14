Universidad de Harvard insta al régimen cubano a iniciar un proceso de transición política

Una anciana camina por una calle de La Habana, el 3 de junio de 2025. En Cuba, uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, las personas mayores que reciben pensiones mínimas intentan sobrellevar la grave crisis económica, y muchas de ellas recurren a la venta ambulante de café, cigarrillos o artículos de segunda mano.

WASHINGTON.- Un informe elaborado por más de una docena de académicos, economistas y activistas del Grupo de Trabajo sobre el Futuro de Cuba de la Universidad de Harvard determinó que la solución a las múltiples crisis en la isla exige un cambio político inmediato y llamó a las autoridades del régimen de La Habana a actuar como facilitadoras de dicho proceso.

El documento, titulado « Informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba» y publicado este 10 de septiembre, responsabiliza directamente a la administración de Miguel Díaz-Canel y a décadas de ineficiencia económica por la bancarrota del país.

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Según el análisis, entre 2019 y 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) cubano cayó un 11%, registrando una contracción del 58% en la producción agrícola y un decrecimiento del 42% en el sector manufacturero.

Propuestas clave del informe para la transición en Cuba

Amnistía general y descriminalización: los autores piden la liberación incondicional de todos los presos políticos como un paso pacífico prioritario, acompañado de la derogación de decretos represivos como el 349, 370 y 35 para garantizar las libertades constitucionales de protesta y expresión.

Modelo económico e institucional: el documento aboga por una nueva Asamblea Constituyente que promueva un sistema democrático y una economía social de mercado con garantías a la propiedad privada y a la pluralidad.

Respuesta de Estados Unidos: el informe señala que una amnistía debería provocar una respuesta positiva de la administración estadounidense para aportar fondos de estabilización económica y estimular las reformas necesarias.

Rol de la diáspora y la Ley Helms-Burton: propone que la comunidad cubana en el exterior use su influencia para liberar restricciones comerciales y crediticias, al tiempo que sugiere poner fin a la Ley Helms-Burton y establecer mecanismos transparentes para abordar las reclamaciones de bienes confiscados.

Entre los 14 especialistas que firman la investigación destacan la artista Tania Bruguera y el diplomático Jeffrey DeLaurentis, del Programa de Estudios de Cuba de Harvard; el economista Omar Everleny; el historiador Michael Bustamante (Universidad de Miami); el activista Manuel Cuesta Morúa y Juan Carlos Albizu-Campos, del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo.

El análisis concluye en que la reconstrucción del país debe contemplar a Cuba como una "nación transnacional", integrando activamente a la diáspora más allá de su papel como fuente de remesas para impulsar la estabilidad social y económica.