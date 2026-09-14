lunes 14  de  septiembre 2026
FLORIDA

ICE detiene en Miami a periodista nicaragüense solicitante de asilo en EEUU

Luis Manuel Chavarría Galeano fue detenido cuando trabajaba como conductor de la plataforma Uber. Su nombre aparece en el sistema de detenido de ICE

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.

ICE/GOV
Por Julián Varela

MIAMI — El periodista nicaragüense Luis Galeano, solicitante de asilo en Estados Unidos, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Miami.

Galeano es director del programa de opinión y debate Café con Voz, crítico del régimen sandinista que copresiden Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

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"Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE", publicó la plataforma Café con Voz, que dirige el comunicador con su esposa, Deykell Santamaría, desde el exilio en Miami.

Galeano, de 48 años, es un periodista nicaragüense que fue declarado "traidor a la patria", privado de su nacionalidad y de sus bienes por las autoridades de Nicaragua el 15 de febrero de 2023.

Su esposa confirmó a periodistas que Galeano se encontraba trabajando como conductor de la plataforma Uber cuando fue detenido y que posteriormente la llamó desde una estación de policía en Orlando, Florida.

Galeano abandonó Nicaragua en diciembre de 2018, según informó entonces, tras la orden de captura girada por un juez de Managua, en medio de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde abril de ese año.

El comunicador, que trabajó en el desaparecido periódico El Nuevo Diario y que fue redactor de la delegación de Nicaragua de la Agencia EFE (2004-2006), transmitía su programa en el canal 100 % Noticias que fue allanado por la Policía Nacional, al tiempo que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú, y posteriormente sus oficinas fueron decomisadas.

Galeano, cuyo nombre es Luis Manuel Chavarría Galeano, le fue concedida la nacionalidad española por carta de naturaleza mediante el Real Decreto 449/2025, de 3 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4 de julio de 2025

Solidaridad

Organizaciones políticas, periodistas y opositores en el exilio se han solidarizado con Galeano o han abogado por su liberación.

"Solicitamos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos valorar la situación en que se encuentra el periodista opositor Luis Galeano. Es un perseguido político por la dictadura sandinista de Murillo-Ortega en Nicaragua. ¡Nuestra solidaridad con Luis!", publicó en sus redes sociales la Gran Confederación Opositora Nicaragüense.

El opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro dijo en un audio enviado a los medios que Galeano "es un distinguido periodista nicaragüense que ha luchado por la libertad de expresión, por la verdad, por la justicia en Nicaragua", y advirtió que "su vida correría un riesgo extremo de ser deportado hacia Nicaragua".

"Luis es un perseguido político y merece ser atendido en los Estados Unidos como un asilado político. Hacemos un llamado a las autoridades para que tomen en consideración la lucha por la libertad de expresión de Luis Galeano, de su programa, por el bien de Nicaragua y también de su familia", abogó Chamorro.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".

FUENTE: Con información de EFE

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