martes 15  de  septiembre 2026
BRECHA DE SEGURIDAD

Ciberdelincuentes hackean base de datos de conductores en Florida

El grupo de hackers ShinyHunters se atribuyó el ataque y aseguró haber robado más de 200.000 registros de conductores. Esta cantidad no ha sido corroborada por el Gobierno de Florida

Imagen referencial generada con inteligencia artificial

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DLA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Una organización criminal internacional hackeó la base de datos de conductores de Florida tras apoderarse de las credenciales de un empleado policial, confirmó el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados del estado (FLHSMV).

La intrusión, desconocida hasta ahora por la mayoría de los conductores, permitió el acceso a la plataforma Driver and Vehicle Information Database, identificada como DAVID.

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Esta herramienta contiene registros de licencias, tarjetas de identificación y vehículos, y es consultada por agencias policiales y otras instituciones gubernamentales autorizadas.

El FLHSMV indicó que descubrió la brecha de seguridad el 4 de septiembre. Una investigación preliminar determinó que los ciberdelincuentes ingresaron mediante la cuenta de un usuario del Departamento de Policía de Plant City, en el condado Hillsborough.

Las credenciales de acceso habían sido almacenadas indebidamente en un dispositivo electrónico personal, circunstancia que habría permitido que terminaran en manos de los atacantes.

El grupo de hackers ShinyHunters se atribuyó el ataque y aseguró haber robado más de 200.000 registros de conductores. Esa cantidad no ha sido corroborada por el Gobierno de Florida, que solo se ha referido a los responsables como una “organización internacional de ciberdelincuentes”.

“La brecha de datos fue mitigada rápidamente y no se ha producido ninguna otra intrusión ni existe una en curso”, aseguró la dependencia estatal en un comunicado.

Persisten dudas sobre el alcance

El FLHSMV no reveló cuántas personas pudieron resultar afectadas ni qué información específica fue consultada o sustraída.

La agencia tampoco ha aclarado cuánto tiempo permanecieron los responsables dentro de la plataforma o si notificará individualmente a los conductores cuyos registros fueron vulnerados.

Entre los datos protegidos que manejan las bases estatales figuran nombres, direcciones, números de licencia o identificación, teléfonos e información médica. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que todos esos elementos hayan quedado expuestos.

La investigación está a cargo del FLHSMV con apoyo del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Florida Digital Service y la Oficina del fiscal general. Debido al carácter penal de las pesquisas, la agencia sostuvo que divulgará más detalles “en el momento apropiado”.

¿Hay conductores afectados en Miami-Dade?

Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado si la información sustraída incluye registros de conductores residentes en Miami-Dade. Tampoco existe una alerta particular para el condado o alguna otra zona de Florida.

Sin embargo, DAVID es una plataforma de alcance estatal, por lo que no es posible excluir a Miami-Dade hasta que se conozca la procedencia geográfica de los registros consultados.

Mientras avanza la investigación, los conductores deben desconfiar de correos electrónicos o mensajes de texto que soliciten pagos por multas, licencias vencidas o peajes pendientes. También deben evitar abrir enlaces desconocidos o entregar información personal a quienes se presenten como empleados del FLHSMV.

La agencia cuenta con un canal para reportar posibles fraudes relacionados con licencias, mientras persisten las dudas sobre el verdadero alcance del ataque.

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