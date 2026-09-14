martes 15  de  septiembre 2026
CONFLICTO

Trump afirma que el mundo deberá "devolver" dinero a EEUU cuando terminen restricciones en Ormuz

"Estamos haciendo mucho más por otros que por nosotros mismos", señaló el presidente Trump. Indicó que el alto precio del combustible es temporal

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a su país cuando termine el "timo" de Ormuz. Esto en referencia a las restricciones impuestas por Irán al paso de petróleo y otras mercancías por el estratégico estrecho en represalia a los bombardeos estadounidenses.

"El petróleo fluye por el estrecho de Ormuz. Los países de todo el mundo que no nos han ayudado deberían devolver el dinero a Estados Unidos cuando termine este timo de conflagración. Y lo harán", dijo Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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Aseguró: "Estamos haciendo mucho más por otros que por nosotros mismos y lleva siendo así desde hace generaciones".

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.

Por otra parte, el mandatario republicano atribuyó la inflación a su predecesor, Joe Biden. Sostuvo que el elevado precio del combustible es "temporal".

"Espero que todo el mundo sea consciente de que la subida de precios en Estados Unidos ha sido provocada por Joe Biden 'El Somnoliento' y la Administración Biden, no por Trump", aseveró.

Puntualizó que el precio del petróleo estaba más alto con Biden. Argumentó: "¡Y hemos evitado que Irán tuviera armas nucleares! Con la excepción temporal del petróleo, los precios están bajando en picada y el petróleo se desplomará como una piedra en cuanto el conflicto militar con Irán termine y no falta mucho", aseveró.

Petroleros iraníes

Estados Unidos confirmó, el 8 de septiembre, la destrucción de cinco petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los días anteriores.

"Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo haga o intente hacerlo, perderá petroleros, y creo que hoy volverán a ser testigos de ello", señaló Rubio durante su visita a Colombia.

FUENTE: Con información de Europa Press

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