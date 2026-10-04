domingo 4  de  octubre 2026
SUCESOS

Muere en Chicago niña venezolana apuñaleada por la espalda

La niña iba caminando junto a su madre a las 11:55 am, en el momento que una mujer, al azar, decidió apuñalearla varias veces. Transeuntes llamaron a emergencias pero la niña murió

Edimari Hernández Chacón falleció este sábado en Chicago, tras ser apuñaleada por la espalda por una mujer que no la conocía.

Edimari Hernández Chacón falleció este sábado en Chicago, tras ser apuñaleada por la espalda por una mujer que no la conocía.

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Por Elena Moreno

Una niña venezolana de 7 años identificada como Edimari Hernández Chacón murió luego de ser apuñalada varias veces mientras caminaba de la mano de su madre por una acera del vecindario de Chatham, en el sur de Chicago.

El ataque ocurrió poco antes del mediodía del sábado en South Cottage Grove Avenue, cerca de East 86th Street, según información difundida por las autoridades locales y medios estadounidenses.

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De acuerdo con el reporte policial, la menor caminaba junto a su madre cuando una mujer se les acercó por detrás y la atacó con un objeto punzocortante, ocasionándole múltiples heridas en la espalda.

Imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran el momento en que varios transeúntes corrieron para intervenir y detener a la presunta agresora inmediatamente después del ataque. Los testigos lograron impedir su huida hasta la llegada de los agentes policiales.

"La pobre niña no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo", comentó una residente a medios locales al referirse al hecho que ha conmocionado a la comunidad.

Tras el ataque, Edimari fue trasladada de emergencia al Comer Children's Hospital, donde falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La sospechosa, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, permanece bajo custodia policial. También recibió atención médica por lesiones sufridas mientras era retenida por los testigos que intervinieron en el lugar.

Los investigadores trabajan para determinar el móvil del crimen y establecer si existía algún vínculo previo entre la atacante y la víctima. Hasta el momento, las autoridades indicaron que no hay información que sugiera una relación entre ambas.

La concejala de Chicago Michelle Harris expresó su pesar por el crimen y envió sus condolencias a la familia de la menor.

"Me entristece profundamente el apuñalamiento sin sentido de una niña de 7 años en nuestro vecindario. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los afectados por este horrible incidente", manifestó.

"Ningún niño debería experimentar violencia o miedo simplemente por caminar por una acera", agregó la funcionaria, quien también reconoció la actuación de los ciudadanos que auxiliaron a la víctima y ayudaron a detener a la sospechosa.

Asimismo, Harris pidió a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con el Departamento de Policía de Chicago, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad a unirse para apoyar a la familia de la menor y exigir justicia.

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