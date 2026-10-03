sábado 3  de  octubre 2026
SUCESOS

Tiroteo en un centro comercial de Los Ángeles deja al menos dos muertos y decenas de detenidos

Fue reportado alrededor de las 11:05 de la noche en la cuadra 18400 de Nordhoff Street y Reseda Boulevard, en un lugar denominado Artist Lounge

Imagen referencial de una patrulla de policía.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

UNSPLASH
Por ANDREINA PÉREZ

Al menos dos personas murieron y un número todavía indeterminado resultaron heridas, tras un tiroteo ocurrido esta pasada madrugada en un centro comercial en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

El tiroteo fue reportado alrededor de las 11:05 de la noche en la cuadra 18400 de Nordhoff Street y Reseda Boulevard, en un lugar denominado Artist Lounge, dentro del centro comercial University Plaza.

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Del suceso, las autoridades detuvieron a varias personas para las investigaciones pertinentes.

Testigos presenciales aseguraron que en el lugar de los hechos se estaba realizando un ‘open mic’, en la que los asistentes acuden para ver distintas manifestaciones artísticas.

FUENTE: Con información de Europa Press

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