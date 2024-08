Régimen de Maduro detiene a otros dos dirigentes opositores

"Después de más de 24 horas sin saber de su paradero (...), nos enteramos que lo tienen en el Helicoide (sede del Servicio de Inteligencia)", aseguró la hija de De Grazia en la red social Instagram.

"No sabemos qué cargos se le imputan, no tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen", continuó María de Grazia.

Las circunstancias de la detención del líder opositor no están claras.

También se conoció que fue detenido el exdiputado Dávila, al culminar una vigilia para pedir por los "presos políticos" en una plaza de Caracas, según afirmó la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en la red social X, que denunció una "escalada represiva" en el país.

Alerta mundial

"Esta escalada represiva y de persecución debe parar y alertamos al mundo de la misma", dijo la PUD en X.

Más de un centenar de activistas opositores fueron detenidos en lo que va de 2024. Los primeros arrestos ocurrieron en los meses y semanas previas a las elecciones presidenciales. Miembros del partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, fueron víctimas de amedrentamiento y hostigamiento. Luego, fueron arrestados varios opositores tras la crisis generada por la divulgación por parte de la oposición de las actas que constatan que el vencedor de los comicios fue Edmundo González Urrutia, el que fuera candidato de la PUD.

Uno de ellos fue el dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, quien fue interceptado por hombres encapuchados quienes lo bajaron de su vehículo en Caracas y se lo llevaron. Su esposa Aurora Silva denunció esta semana que a su esposo no le han permitido contactar un abogado particular.

Machado denunció una "represión masiva" contra la dirigencia y la ciudadanía que ha protestado en las calles por considerar que hubo fraude en las presidenciales del 28 de julio, de las que Maduro fue proclamado vencedor con el 52% de los votos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo controlado por el régimen.

La oposición, por su parte, asegura tener pruebas de su triunfo y publicó las copias de las actas de escrutinio en una página web disponibles para la consulta de cualquier persona. Esta semana, Machado instó a México, Brasil y Colombia, cuyos gobiernos adelantan gestiones para promover un diálogo que resuelva la crisis, que revisen las actas publicadas en la página web creada para tal fin.

Las protestas contra la reelección del mandatario izquierdista han dejado más de 2.200 detenidos, según el propio Maduro, y unos 24 muertos, según ONG de Derechos Humanos.

La fiscalía anunció una investigación penal contra González Urrutia y Machado, además de seis colaboradores de confianza de la opositora que permanecen refugiados en la embajada de Argentina desde el mes de marzo.

La comunidad internacional ha manifestado preocupación por las detenciones y Estados Unidos advirtió este jueves a Maduro sobre más presión internacional si captura a Machado y González Urrutia.

FUENTE: Con información de AFP