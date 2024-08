Régimen marca "pauta del horror" al imputar por terrorismo a 117 adolescentes, denuncia exfiscal venezolano

"Esa aplicación del legislación antiterrorista yo he tratado de encontrarla en cualquier lugar, por lo menos de Latinoamérica o de habla hispana, y no he conseguido donde se haya tratado a adolescentes como terroristas, así que Venezuela (con Maduro) está marcando la pauta del horror. El sistema de justicia venezolano ha dado un paso, ha cruzado una línea que no se había cruzado nunca antes, que es tratar como terroristas a niños en plena formación", advirtió.

Régimen estigmatiza a adolescentes

Mundaray denuncia que el Estado venezolano, al mando de la cúpula chavista, ha creado una estigma en contra de los jóvenes, al señalarlos de terroristas, que traerá graves secuelas para el futuro. "Estos niños han sido estigmatizados por la toda la institucionalidad. No es cualquier delito el que se le está atribuyendo, es legislación antiterrorista. Estos niños están siendo señalados como terroristas. Niños de 14 y 15 años, en plena formación. Es decir, el daño que se les están causando es inconmensurable. Vamos a tener una generación posterior que fue tratada por el Estado como terrorista", aseveró.

Asimismo, afirmó que la Venezuela de Maduro, que representa la "antítesis de los derechos humanos", ha creado campos de concentración para los adolescentes detenidos, en los que son "depositados" junto a todos los que tienen opiniones contrarias al chavismo y se les trata como terroristas. "En los procesos de adolescentes, según la ley, son procesos educativos y lo último que procura el proceso es la privación de libertad (...) por eso decimos que hay campos de concentración", resaltó.

Señaló que los adolescentes que han sido detenidos de manera arbitraria en las últimos 19 días "no entienden ni siquiera lo que es el terrorismo" debido a la "complejidad enorme" del tema. "Imagínate, a estos niños que le diga un juez o un fiscal 'usted es un terrorista y, a partir de ahora, está detenido por ser terrorista'", agregó.

La línea de Tarek William Saab

El exfiscal aseguró que detención e imputación de adolescentes por delitos de terrorismo es parte de "la línea que ha bajado" el fiscal general chavista, Tarek William Saab, a quien han calificado como el "poeta de la tortura" en Venezuela.

"Es (Saab) la cabeza de esta idea absolutamente absurda y desquiciada que es tratar a adolescentes como terroristas en Venezuela, que no tienen precedentes en ningún país de habla hispana. No hay precedentes ni jurisprudencia, no hay nada que se pueda estudiar donde se haya hecho esto antes", subrayó.

Agregó, además, que lo peor de este nuevo escenario, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado de "terrorismo de Estado", es que los adolescentes no tienen derecho a designar abogados de confianza, sino que se les asignan defensores de oficio, "no hacen nada por ellos, ni apelan ni presentan pruebas" y son presentados todos ante un solo juez a nivel nacional con competencia en terrorismo.

"Ya van 117 niños secuestrados por esta legislación antiterrorista y este juez los envía a estos campos de concentración sin derecho a reclamar, sin explicarle en qué consiste el proceso", apuntó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MundarayZair/status/1823883717569347872?t=zNFrKvT8t7boH_9repYBMA&s=19&partner=&hide_thread=false Niños terroristas, el nuevo nivel de

represión que aplica la dictadura venezolana. Más de 100 niños están hoy en campos de concentración a donde han sido enviados por el "sistema de justicia". https://t.co/p7VWgiUskA — Zair Mundaray (@MundarayZair) August 15, 2024

FUENTE: Con información de NTN24