Régimen multa a una cubana por publicar memes de Díaz-Canel

"Al principio, cuando recibí la citación, pensé que tenía algo que ver con mi negocio porque soy cuentapropista y tengo una pequeña mesa donde vendo diversos productos, pero cuando me condujeron a una salita de la estación me di cuenta de que tenía que ver con la Seguridad del Estado. Eran tres policías de civil, todos muy jóvenes", explicó la mujer.

La policía política del régimen cuestionó las publicaciones de Yanara (prefiere mantener el anonimato), en su cuenta de Facebook.

"Tenían hojas y hojas con todo lo que yo había compartido o escrito en mi muro al menos en el último año. Empezaron a cuestionarme por qué usaba ese camino para criticar al Gobierno si existían mecanismos como el Poder Popular y las reuniones de rendición de cuentas", detalló.

Yanara estuvo más de una hora sometida por los agentes de la Seguridad del Estado y finalmente fue liberada con una multa de 3.000 pesos. Ella señala que está dispuesta a pagarla.

"Creo que es una injusticia, pero tengo mucho miedo porque yo tengo un niño chiquito, un negocio que cuidar y una madre que solo me tiene a mí para mantenerla", explicó la mujer.

Entre el contenido por el que esta cubana fue reprimida hay memes que ridiculizan a la figura de Miguel Díaz-Canel. Otros comentan las largas colas para comprar comida y critican el deterioro de La Habana.

Esto bastó para que la policía política justificara el castigo a partir de lo regulado desde julio de 2019 en la legislación "sobre la informatización de la sociedad en Cuba", el Decreto ley 370, conocido como "ley azote".

"Si esto me pasó a mí que solo publicaba de vez en cuando memes y cosas simpáticas, me imagino que haya mucha gente que también pagó esta multa y no dijo ni pío. Había al menos tres muchachos jóvenes esperando con una citación igualita", añadió la cubana.

A raíz de los sucedido Yanara decidió hacer privado su perfil de Facebook y borrar algunas de las publicaciones. Ella no quiere problemas porque le dejaron claro que "iban a seguir monitoreando todo lo que escribiera, a quién le daba un like o qué compartía en mi muro. Así no se puede estar en las redes sociales, es como estar en la calle y tener una patrulla de policía siguiéndote", concluyó.

Este tipo de acciones represivas también está respaldado por el Decreto-ley 35 que entró en vigor en agosto de 2021. Este penaliza a quienes den voz a noticias falsas en Cuba, las divulguen, publiquen mensajes ofensivos o difamaciones que perjudiquen "el prestigio del país".

A finales de octubre el joven Adrián Martínez Cádiz, corresponsal del canal católico EWTN en La Habana, fue sometido a interrogatorio y multado con 3.000 pesos cubanos por haber criticado al régimen a través de redes sociales.

