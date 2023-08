Regímenes populistas, cómplices de genocidio de poblaciones indígenas

El diputado de la Asamblea Nacional legítima por los pueblos indígenas, Virgilio Ferrer, señaló a DIARIO LAS AMÉRICAS que en Venezuela y otros países latinoamericanos como México, Nicaragua y Colombia estas culturas se encuentran en total abandono y viven en un "genocidio constante" por parte de los gobernantes. “En la región se violan los derechos fundamentales de los pueblos originarios en el área social y económica, en materia de educación y salud, a las que muchos no pueden acceder”.

Ferrer aseveró que las políticas aplicadas para la conservación y el respeto de los derechos de los indígenas "no deben ser aisladas a las necesidades de la población y deben ir acompañadas de medidas en apoyo a las minorías indígenas”.

Impiden desarrollo de las poblaciones indígenas

Indicó que algunos gobiernos populistas no permiten que los pueblos indígenas se desarrollen, “para que no se pronuncien y no tengan voz ante el mundo, tratando de apagar una cultura que es histórica en cada país”.

En países como Nicaragua y Venezuela las comunidades indígenas, hoy son víctimas de atropellos por parte de los regímenes imperantes. Las políticas de Estado hacia las etnias indígenas en distintos países han propiciado el desplazamiento, persecución, y amedrentamiento de las comunidades aborígenes.

Presencia de bandas criminales y militares

En ese sentido, el diputado enfatizó que son desplazados de sus territorios naturales para ser explotados. "La presencia de unidades militares, bandas criminales y elementos armados atentan contra la integridad y la seguridad de las comunidades indígenas”, agregó el parlamentario.

Sin duda, los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tanto internacional como nacionalmente han sido el fruto de un largo camino de luchas y reivindicaciones a través del cual estos han ido posicionando sus derechos en instrumentos internacionales y en la institucionalidad de los Estados.

La Declaración de las Naciones Unidas establecida el 23 de diciembre de 1994 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas defiende los derechos individuales y colectivos de estas poblaciones, sobre todo los relacionados al acceso a la educación, empleo y salud, así como el respeto a su identidad y cultura.